«Каждый делает по винтику ‑ и получается самолет»

Воронеж, , 10:35 — REGNUM ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» — предприятие, ведущее свою историю с 1930-х годов и неразрывно связанное с историей Воронежа. В 2017 году завод празднует 85-летний юбилей. Сейчас на предприятии трудятся около 6 тыс. человек. Завод производит самолеты Ил-96, Ан-148, агрегаты для SSJ-100, Ил-76МД90А, МС-21. В этом году планируется также поднять в воздух первый легкий транспортный самолёт Ил-112В, предназначенный для нужд Министерства обороны РФ.

Главной задачей юбилейного года называют Ил-112В. Предприятие готово выпускать от восьми до двенадцати машин в год. Силовым структурам РФ необходимо более сотни таких самолетов. Предполагается, что Ил-112В заменит устаревший Ан-26. Работа над транспортным самолетом ведется только на отечественных комплектующих. В работе с Ил-112В задействованы почти 60% работников ПАО «ВАСО».

Особое внимание на заводе уделяют привлечению на работу молодых кадров — в основном, кадры для ВАСО готовят Воронежский авиационный техникум им. В. П. Чкалова и Воронежский государственный технический университет. Чтобы обеспечить «преемственность поколений», на заводе начали проводить соревнования в профессиональном мастерстве. Сначала в них участвовали только молодые специалисты, затем появились номинации и для более опытных работников.

Открытый чемпионат рабочих профессий на ВАСО в 2017 году провели уже в третий раз. Конкурсные задания аналогичны тем, которые дают на корпоративных и национальных чемпионатах по системе WorldSkills. Однако те, кто принимают участие в конкурсе не в первый раз, могли заметить, что год от года сложность возрастает: увеличивается количество теоретических вопросов, а время выполнения практического задания, наоборот, сокращается с учетом прошлогодних результатов.

Третий чемпионат прошел в юбилейный год и стал рекордным по количеству участников. Сотрудников завода, студентов ВАТ и ВГТУ, боровшихся за чемпионские титулы, было почти 160. Чемпионы и вице-чемпионы, которым меньше 28 лет, летом поедут в город Ульяновск на третий чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills, организованный Объединенной авиастроительной корпорацией (ПАО «ОАК» — холдинг, в который входит ВАСО).

Корреспондент ИА REGNUM встретился с тремя заводскими чемпионами, чтобы узнать, как добиться успеха в профессиональных соревнованиях, какими качествами должен обладать победитель и что объединяет лучших работников ПАО «ВАСО».

Андрей Завгородний работает за суперсовременным токарным станком с программным управлением — ЧПУ. Ему 27 лет, и в 2017 году он стал чемпионом в номинации «Токарь на станках с ЧПУ (до 28 лет)».

О работе

«Пришел на завод по распределению из авиационного техникума. Так как вакансии не было по моей специальности, был согласен попробовать что-то другое. Мне предложили прийти сюда, как раз открылся новый участок и начался набор. Сказали — если получится, будешь здесь работать. Так и вышло. Тружусь здесь с 2009 года.

Нам приносят чертеж. На обычном станке все приходится делать руками. А мы с помощью программы устанавливаем контур, задаем все размеры детали, устанавливаем нужный инструмент, и станок сам по этому контуру обрабатывает деталь. На операционных станках это все по-другому делается, для каждой операции станок надо перенастраивать. А здесь можно много операций сразу сделать, и деталь будет готова за один раз.

Это компьютер, в основе которого заложена программа. В ней мы рисуем контуры деталей, по которым станок будет их обрабатывать, и устанавливаем разные инструменты для обработки. Задаю режим — и дальше станок все делает сам».

«Если честно, когда приходил — думал, что это работа временная, а потом затянуло. Нравится здесь. Я человек разносторонний, мне интересно все. По заводу можно перейти на другие станки, если выучиться. Эти станки — универсальные, они быстро совершенствуются с учётом современных технологий. Потом могут эти станки снести и заменить их более новыми, тогда может появиться другой профиль работы».

«Так получается, что я регулярно задерживаюсь на работе. Иной раз задержишься не только потому что требует начальство, но и по своей инициативе. Например, сменщик пришел, что-то надо настроить, чтобы лучше работало, а вместе быстрее получится. Ну и получается, что собирался остаться на пять минут, которые в итоге превращаются в полчаса или час. Мне кажется, что на нелюбимой работе задерживаться не будешь».

О профессиональной гордости и планах на будущее

«Мои планы — повышать свою квалификацию. Возможно, открыть другие специальности смежные, связанные со станками. На производстве можно много чему научиться, если тебе интересно. Качества, которые я развил на заводе — дисциплина, терпение, ответственность. Ты делаешь детали и несешь за них ответственность, они непосредственно идут на самолет. Ты должен себя настраивать так, что ты несешь ответственность за жизнь людей. Хотя детали, с которыми мы работаем, маленькие, есть элемент гордости за то, что ты участвуешь в постройке воздушного судна. Очень много людей в этом задействованы, каждый делает по болтику, по винтику — и получается самолет».

«Сам на самолете еще ни разу не летал, но хочу воплотить свою мечту. И с технической точки зрения интересно, и каково быть пассажиром. Просто хочу испытать само ощущение полета».

О профессиональном чемпионате

«Первый раз в чемпионате принял участие в 2015 году по совету мастера. Тогда я очень волновался. Опять же, торжественная церемония, официальная обстановка, много людей. Это запомнилось надолго.

На всех дается один чертеж, одинаковые материалы — кусок металла, например. Смысл соревнования заключается в том, чтобы быстрее и качественнее изготовить изделие — «поймать» все размеры, учесть все сложные элементы контура. Потом считали по баллам: сначала была теоретическая часть, потом баллы за детали. Когда это все суммируется, определяют победителя с максимальным количеством баллов.

После первого раза разочарования в конкурсе не было, я был в тот момент в профессиональном плане слабее и решил, что второе место — тоже достойный результат. Тут еще возраст имеет значение — я мог принимать участие в этой категории последний год».

О моральной подготовке к соревнованию

«В основном, подготовка к следующему этапу — моральная. Непосредственно на работу я прихожу и этим занимаюсь. Какая-то особая подготовка — есть, но мало. Я работаю, и, получается, одновременно практикуюсь. Если остается время — можно взять сложный чертеж, лишний раз для себя прогнать, подумать, как лучше сделать. А так — работаю.

К участию в конкурсе, на мой взгляд, нужно относиться проще. Иначе можно переволноваться, и тогда ничего не получится. Поэтому отношение должно быть простое — как будто пришел на работу поработать, ‑ и тогда все получится».

Юрий Ивлев на чемпионате третий год подряд представлял «старую» заводскую школу. Оставив на время программный фрезерный станок, за которым он работает в обычное время, Юрий Иванович соревновался в работе на ручном станке, который уже уходит в историю. В его копилке уже было звание чемпиона и вице-чемпиона 2015 и 2016 годов, и теперь к ним прибавился еще один чемпионский титул.

О трудовом пути

«На завод пришел после армии, работаю с 84-го года. Надо было куда-то устраиваться… Почему именно на авиационный завод — объяснить не могу, о том, привлекают ли самолеты, тогда еще точно не задумывался. Само как-то получилось.

Работать нравится, конечно. Поначалу казалось — работа как работа, а потом уже стало по-настоящему интересно. Особенно сейчас: новые машины, новые изделия, детали новые».

«Бывает, например, что нужно изготовить срочные детали — тогда задерживаешься, чтобы поскорее ее сделать. Семья к этому нормально относится, обычная рабочая ситуация».

О молодых специалистах

«Молодежи на заводе становится больше, ребята приходят и остаются работать. Когда дают ученика — обучаем молодых. Просто показываешь, что и как делать — все, что знаешь сам. Если человек хочет работать, он научится. Конечно, не все с самого начала ясно — человек пришел «со стороны» и сразу фрезеровать? Нет. Что-то ему подсказываешь иногда, объясняешь, если по чертежам что-то непонятно».

О чемпионате рабочих профессий

«Чемпионат проводится три года подряд, и все три года я в нем принимаю участие. В 2015 году стал чемпионом, в 2016 — занял второе место. Дают заготовку, дают чертеж. За определенное время надо сделать качественную деталь. Самые большие баллы — за качество изготовления. За скорость тоже она начисляются, и за теоретическое задание — 25 вопросов. Как настоящий экзамен.

Во время соревнований ответственность, мне кажется, больше. Волнение присутствует — ну, а кто не волнуется на соревнованиях? Тем более, мы ходили в другой цех, станки были старые, ручные еще — потому что решили, что должна быть для них номинация.

Сам работаю на программном станке, но раньше работал и на ручном — в другом цехе. Наверное, не забыл еще, каково это, — навыки сохранились. На таких станках работало мало людей, а я как раз с 84 года работал именно с ним — лет 15. На программный станок как-то перешел сам собой. Раньше на них тоже мало кто работал, все делалось вручную и постепенно переходило на программу. Нас первое время обучали, это было не сложно. Главное, что знаешь сам процесс обработки, а включить программу и настроить ее — не страшно.

На областных соревнованиях был в позапрошлом году, занял третье место. Разница между своим чемпионатом и областным? Волнение присутствует и там, и там, какая разница. Сильнее волноваться буду вряд ли, но это все равно ответственность. Всё по-честному: проходим жеребьевку, выбираем смену — их три или четыре обычно бывает».

Игорь Бердников — еще один молодой специалист, в 2017 году получивший титул чемпиона в номинации «Производственная сборка изделий авиационной техники (до 28 лет)». Игорь работает в цехе №19.

О работе и учебе

«Окончил авиационный техникум, сюда позвали ребята, с которыми учился. Сейчас из нашей группы техникума здесь работают пять человек. Потихоньку начал работать. Особо не загадывал на будущее, но надеялся, что задержусь здесь надолго. Работаю уже седьмой год. Здесь все по-честному: сколько сделал — столько и заработаешь.

Чтобы научиться собирать то, что мы здесь делаем, нужно потратить год, а то и больше. Чтобы начать хорошо зарабатывать, тоже отработать около двух лет, получить опыт. Собираем детали для самолетов. Я вот сейчас собираю обтекатели, но, в принципе, все остальные детали, которые здесь есть, я тоже собирал».

О принципах

«Главное — нужно уметь читать чертежи, визуально представлять, как это будет выглядеть. А если есть, кому подсказать и у кого спросить, собрать вообще можно все, что угодно. Хотя, я сам пришел сразу сборщиком и без наставника всему обучился. У меня моральный принцип — всегда делаю хорошо, так что совесть всегда спокойна. Но самолеты как вид транспорта не очень люблю.

Все приходит с опытом, собираешь разные объемы. Если возникают какие-то проблемы, их учитываешь на следующем объеме работы».

О чемпионате

«В прошлом году тоже участвовал в чемпионате, волновался, но никакого места не занял. В этом году не было особого желания участвовать и волнения тоже особого не было. Просто пришел и за отведенное время сделал то, чем и на работе занимаюсь.

В этом году все лучше было организовано. После победы ничего не изменилось — по крайней мере, коллеги на руках не носят».

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