Нововоронежская АЭС: новый шестой блок остановят на ремонт

Нововоронеж, Воронежская область, , 09:56 — REGNUM Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, введенный в промышленную эксплуатацию два месяца назад, будет остановлен на плановый профилактический ремонт 29 апреля в 17:11. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

Как сообщается, остановка энергоблока №6 будет произведена по предварительной заявке для проведения плановых профилактических работ на тепломеханическом оборудовании.

Энергоблоки №№ 4 и 5 работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет, радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщало ИА REGNUM, энергоблок №6 — первый из двух новых энергоблоков замещения, строящихся в Нововоронежской АЭС, и первый в мире энергоблок с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» был введен в промышленную эксплуатацию 28 апреля 2017 года.

Читайте также: Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС отключился из-за замыкания

Новый блок Нововоронежской АЭС выработал 968 млн кВт/ч электроэнергии

Новый энергоблок Нововоронежской АЭС сдан в промышленную эксплуатацию

Запущен энергоблок №6 был еще 5 августа 2016-го, все это время он проходил испытания. В ноябре 2016 года энергоблок отключали из сети — тогда было заявлено, что в ходе проведения испытаний произошел отказ электрического генератора. Причиной отключения позже специалисты назвали короткое замыкание.