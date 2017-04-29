Суббота, 29 Апреля 2017 года
10:31:02 МСК

Нововоронежская АЭС: новый шестой блок остановят на ремонт

Экономика

Плановый и профилактический

Нововоронежская АЭС
Azazel 17
Нововоронежская АЭС

Нововоронеж, Воронежская область, 29 апреля 2017, 09:56 — REGNUM  Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, введенный в промышленную эксплуатацию два месяца назад, будет остановлен на плановый профилактический ремонт 29 апреля в 17:11. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

Как сообщается, остановка энергоблока №6 будет произведена по предварительной заявке для проведения плановых профилактических работ на тепломеханическом оборудовании.

Энергоблоки №№ 4 и 5 работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет, радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщало ИА REGNUM, энергоблок №6 — первый из двух новых энергоблоков замещения, строящихся в Нововоронежской АЭС, и первый в мире энергоблок с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» был введен в промышленную эксплуатацию 28 апреля 2017 года.

Читайте также: Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС отключился из-за замыкания

Новый блок Нововоронежской АЭС выработал 968 млн кВт/ч электроэнергии

Новый энергоблок Нововоронежской АЭС сдан в промышленную эксплуатацию

Запущен энергоблок №6 был еще 5 августа 2016-го, все это время он проходил испытания. В ноябре 2016 года энергоблок отключали из сети — тогда было заявлено, что в ходе проведения испытаний произошел отказ электрического генератора. Причиной отключения позже специалисты назвали короткое замыкание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Станислав СтремидловскийВатикан чертит новую церковную карту Ближнего Востока
МоскваРоссия Главное о Ватикане Общество
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
Исламофобия помогла Эрдогану выиграть референдум
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
КишинёвМолдавия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
28.04.17
Марат ШибутовИтоги годовой работы самого крупного госхолдинга Казахстана: прибыль растет
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
ещё главное