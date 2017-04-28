«Умный» дом и благоустройство: японские технологии придут в Воронеж

Воронеж, , 21:35 — REGNUM Воронеж станет пилотным участником российско-японского проект по улучшению городской среды. Детали обсуждались 28 апреля — в ходе визита в Воронеж министра экономики, торговли и промышленности Японии, министра по экономическому сотрудничеству Хиросигэ Сэко. Министр встретился с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Для участия во встрече в Воронеж также прибыл заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе встречи в Воронеже состоялось подписание договора подряда на строительство «умного дома» — между Nice Corporation, ОАО «ДСК» и ВГАСУ.

Решение о строительстве модельного дома было принято в рамках реализации совместного российско-японского проекта по улучшению городской среды. В марте был подписан пятисторонний меморандум о взаимном сотрудничестве. Сегодня, 28 апреля, министр Хиросигэ Сэко посетил площадку, выделенную под реализацию проекта создания модели умного жилья «Умный здоровый дом», — на территории возле плавательного бассейна ВГАСУ. Здесь старший управляющий директор Nice Corporation Кацумата Киётоси провел презентацию проекта. Целью его реализации названа выработка стандартов для «умного и здорового дома», применимых к условиям городской среды российского мегаполиса. В «умном доме» температура, качество воздуха, условия безопасности и защищенности, энергоэффективность и экологичность будет соответствовать всем потребностям человека. Воронеж станет пилотным в этом проекте, впоследствии идеологию строительства таких домов планируется распространить и на другие российские регионы.

Старт строительству первого «умного дома» в Воронеже планируется дать в мае, а завершить все работы и ввести дом в эксплуатацию — уже в августе этого года.

Затем состоялась рабочая встреча Алексея Гордеева и Хиросигэ Сэко уже в правительстве региона, по итогам которой состоялось подписание договора подряда.

«Мы очень рады, что при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Воронежская область попала в пилотный проект и японские специалисты у нас уже предметно работают несколько месяцев, такие профессиональные люди с конкретными предложениями. Сегодня опыт, знания, инновации, которые присутствуют в Японии, а для нас Япония — одна из самых передовых стран мира — являются очень важными в нашем партнерстве», — сказал губернатор в ходе встречи.

Позже, комментируя журналистам достигнутые договоренности, глава региона отметил, что благодаря японским специалистам в Воронеж придут новые технологии, «которых у нас еще нет, но они обязательно должны быть, если мы претендуем на роль удобной для жизни страны и города. Мы могли бы стать стартовой площадкой для других городов России, отработать эти технологии».

Глава региона также напомнил, что в Воронеже реализуется другой совместный с Японией проект — установка так называемых «умных светофоров» на Московском проспекте: после запуска их в эксплуатацию, который намечен на сентябрь, пропускная способность магистрали должна вырасти сразу на 25%.

Еще один масштабный российско-японский проект — транспортно-ориентированного развития городского пространства — обсуждался позже на территории железнодорожного вокзала «Воронеж-1» был представлен российско-японский проект. Российская сторона должна разработать концепцию метро легкого заложения, а также технико-экономическое обоснование строительства объекта. При реализации этого проекта планируется использовать Северный мост (его «второй этаж», возведенный когда-то для трамваев, уже почти 10 лет не используется) — это позволит удешевить проект. В зону ответственности японской стороны входит разработка транспортно-пересадочного узла под площадью Черняховского.

«Мы видим и знаем, какие технологии применяют, что такое в большом понимании «умный город» — от инфраструктуры до безопасности — это можно только мечтать, и поэтому мы засучили рукава, работаем, чтобы быть надежными партнерами и доказать, что мы действительно можем на Воронежской земле все эти проекты выполнить качественно и в срок», — сказал Алексей Гордеев.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис отметил, что именно Воронеж заинтересовал японскую сторону как площадка для реализации всех этих масштабных проектов в рамках японо-российского сотрудничества. По его словам, японские партнеры посетили несколько городов-миллионников, и в итоге остановились именно на Воронеже.

Хиросигэ Сэко, говоря о том, почему был выбран именно Воронеж, отметил, что это город-миллионник с богатой историей и большими перспективами для развития. Министр обратил внимание на то, что в городе учатся 130 тыс. студентов — «это означает, что город очень молодой и энергичный».

«Именно потому, что город активно и энергично развивается, возникли заторы на дорогах, а также горожане ощущают на себе, что городская инфраструктура не новая. То, что городские власти и областное правительство считают, что эти вопросы решить необходимо, что для решения этих проблем пригодятся опыт и технологии Японии, у них очень сильное желание, они активно и конструктивно к этому относятся. Именно поэтому мы выбрали ваш город как пилотный», — сказал Хиросигэ Сэко.