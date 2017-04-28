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Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»

Экономика

Власти Ставрополья ожидают от введения курортного сбора экономический эффект в объеме порядка 1,2 млрд рублей. Треть средств пойдёт на развитие Кисловодска

Ставрополь, 28 апреля 2017, 17:02 — REGNUM  Курортный сбор необходим для развития инфраструктуры курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Только с его помощью можно добиться превращения Кавминвод в курорт мирового уровня. Такое мнение высказал 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» в Думе Ставропольского края Юрий Ходжаев, комментируя одобрение законопроекта о введении сбора правительством РФ.

Ранее Юрий Ходжаев занимал пост заместителя министра экономического развития региона, курируя туристическую отрасль.

«Поддержание курортной инфраструктуры важно для региона. Мы уже принимаем более 1 млн гостей в год и предпринимаем усилия, чтобы приезжало еще больше туристов. Но для этого недостаточно строительства новых санаториев и реконструкции старых, нужно работать над курортной инфраструктурой. Силами бюджетов городов-курортов этих проблем не решить», — обозначил проблему региона Юрий Ходжаев.

Депутат считает необходимым развивать новые места отдыха, создавать другие объекты курортной инфраструктуры. Он напомнил, что закон о курортном сборе обсуждался долго и не всеми был поддержан.

«Оппоненты считали (и в этом есть определенная логика), что введение сбора отразится на стоимости путевки. Но те задачи, которые ставятся перед Кавминводами, и результаты, которые будут получены и дадут больший положительный эффект, говорят о том, что введение сбора своевременно, оправдано», — сказал депутат.

Законодатель подчеркнул, что изначально был сторонником закона о введении курортного сбора. Вместе с тем, он отметил, что необходим строгий, жесткий контроль за использованием средств. Они должны быть целевыми.

Регион Кавказские Минеральные Воды заслуживает того, чтобы стать курортом мирового значения. Он имеет все основания для развития, считает парламентарий. Он обладает прекрасной курортно-климатической базой, стареющей, но развитой инфраструктурой. В нем расположено порядка 140 санаториев.

«Надо, чтобы он стал эффективным, соответствовал всем мировым стандартам. А для этого нужны средства, которые в том числе будут аккумулироваться по результатам курортного сбора», — добавил законодатель.

Напомним, 28 апреля правительство РФ одобрило законопроект о курортном сборе, установив максимальный размер сбора на отметке 100 рублей в сутки с одного туриста. Средства будут поступать в специальный Фонд, откуда будут распределяться поддержание и развитие курортной инфраструктуры целевым образом.

Ставропольский край одним из первых предложил введение курортного сбора и входит в число пилотных регионов, где эффективность сбора будет опробована, наряду с Алтайским краем, Кубанью и Крымом.

Эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ежегодно регионы будут отчитываться об эксперименте. В случае успешного опыта в этих регионах, он будет распространен на все регионы России, которые пожелают ввести сбор.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2016 года на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил разработать законодательную базу. Необходимость введения сбора обусловлена растущим спросом на российские курорты и ростом нагрузки на курортную инфраструктуру, которая и без того изношена.

Подобная практика существует в Австрии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Непале. До 2011 сбор действовал и в республике Крым.

Власти Ставрополья ожидают от введения курортного сбора экономический эффект в объеме порядка 1,2 млрд рублей. Треть этих средств власти региона намерены направить на развитие Кисловодска.

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Отметим также, что законопроект предоставляет регионам право дифференцировать размер сбора в зависимости от муниципального образования и сезонности в пределах максимальной суммы. Также закон дает возможность регионам расширить число льготных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты этого вида налога.

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