Регионы сами будут решать, вводить ли курортный сбор

До середины декабря законопроект о курортном сборе внесут в правительство региона, а до 1 марта в Госдуму РФ

Ставрополь, , 21:24 — REGNUM



Решение о введении курортного сбора останется за регионами. Закон предоставит субъектам эту возможность, но воспользоваться ею или нет, регионы будут решать самостоятельно. Об этом заявил 5 декабря в Ессентуках (Ставропольский край) на заседании Общественного совета Минкавказа России министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Закон предоставляет им такую возможность, но окончательное решение остается за местными органами власти», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что законопроект предоставляет регионам право дифференцировать размер сбора в зависимости от муниципального образования и сезонности, но в пределах максимальной суммы сборы, которая установлена в размере 150 рублей в сутки.

Также закон дает возможность регионам расширить число льготных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты этого вида налога. Сегодня в эту категорию включены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, больные туберкулезом, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов предлагает включить в число тех, на кого налог не распространяется, семейные визиты в частный сектор.

Напомним, законопроект, разработанный Минкавказа, находится на стадии согласования с федеральными органами исполнительности власти. До середины декабря 2016 года он будет направлен в правительство РФ, после чего до 1 марта 2017 года он должен поступить на рассмотрение в федеральный парламент.

Первоначально планируется ввести курортный сбор в четырех регионах — Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях и Республике Крым. Причем, регионы должны будут ежегодно отчитываться о результатах введения этого налога на протяжении пяти лет. В случае успешного опыта в этих регионах, он будет распространен на все регионы России, которые пожелают ввести курортный сбор.

Федеральный орган исполнительной власти будет отвечать за сбор налога. В субъектах появятся кураторы эксперимента. Средства будут поступать в специальный Фонд, откуда будут распределяться поддержание и развитие курортной инфраструктуры целевым образом. В случае принятия законопроекта эксперимент по введению курортного сбора продлится в течение 5 лет, после чего будет рассмотрен вопрос о введении курортного сбора на территории всей страны.

В целом Общественный совет одобрил предлагаемый законопроект, отметил председатель Общественного Совета Анвар Гаджиев. При этом он обратил внимание на то, что механизмы сбора и распределения средств должны быть максимально прозрачными и открытыми.

Ответственный секретарь Общественного совета Михаил Развожаев высказал позицию, что при реализации законопроекта должен использоваться проектный метод. В частности, подчеркнул он, необходимо выработать план действий по доведению до общественности целей введения курортного сбора, механизмов администрирования этого процесса и результатов расходования собранных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость введения курортного сбора обусловлена растущим спросом на российские курорты, соответственно, ростом нагрузки на курортную инфраструктуру и одновременно ее изношенность. Сбор носит целевой характер и направлен исключительно на поддержание этой инфраструктуры.

Подобная практика существует в Австрии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Непале. До 2011 сбор действовал и в республике Крым.

В августе 2016 года на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил разработать законодательную базу.

в Ставропольском крае введение курортного сбора должно принести в казну порядка 1,2 млрд рублей. Треть этих средств власти региона намерены направить на развитие Кисловодска.

Краевые власти предлагают также для финансовой поддержки Кисловодска создать на территории Кавминвод игорную зону.

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