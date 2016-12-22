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Регионы сами будут решать, вводить ли курортный сбор

Экономика
До середины декабря законопроект о курортном сборе внесут в правительство региона, а до 1 марта в Госдуму РФ

Ставрополь, 5 Декабря 2016, 21:24 — REGNUM  

Решение о введении курортного сбора останется за регионами. Закон предоставит субъектам эту возможность, но воспользоваться ею или нет, регионы будут решать самостоятельно. Об этом заявил 5 декабря в Ессентуках (Ставропольский край) на заседании Общественного совета Минкавказа России министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Закон предоставляет им такую возможность, но окончательное решение остается за местными органами власти», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что законопроект предоставляет регионам право дифференцировать размер сбора в зависимости от муниципального образования и сезонности, но в пределах максимальной суммы сборы, которая установлена в размере 150 рублей в сутки.

Также закон дает возможность регионам расширить число льготных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты этого вида налога. Сегодня в эту категорию включены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, больные туберкулезом, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов предлагает включить в число тех, на кого налог не распространяется, семейные визиты в частный сектор.

Напомним, законопроект, разработанный Минкавказа, находится на стадии согласования с федеральными органами исполнительности власти. До середины декабря 2016 года он будет направлен в правительство РФ, после чего до 1 марта 2017 года он должен поступить на рассмотрение в федеральный парламент.

Первоначально планируется ввести курортный сбор в четырех регионах — Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях и Республике Крым. Причем, регионы должны будут ежегодно отчитываться о результатах введения этого налога на протяжении пяти лет. В случае успешного опыта в этих регионах, он будет распространен на все регионы России, которые пожелают ввести курортный сбор.

Федеральный орган исполнительной власти будет отвечать за сбор налога. В субъектах появятся кураторы эксперимента. Средства будут поступать в специальный Фонд, откуда будут распределяться поддержание и развитие курортной инфраструктуры целевым образом. В случае принятия законопроекта эксперимент по введению курортного сбора продлится в течение 5 лет, после чего будет рассмотрен вопрос о введении курортного сбора на территории всей страны.

В целом Общественный совет одобрил предлагаемый законопроект, отметил председатель Общественного Совета Анвар Гаджиев. При этом он обратил внимание на то, что механизмы сбора и распределения средств должны быть максимально прозрачными и открытыми.

Ответственный секретарь Общественного совета Михаил Развожаев высказал позицию, что при реализации законопроекта должен использоваться проектный метод. В частности, подчеркнул он, необходимо выработать план действий по доведению до общественности целей введения курортного сбора, механизмов администрирования этого процесса и результатов расходования собранных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость введения курортного сбора обусловлена растущим спросом на российские курорты, соответственно, ростом нагрузки на курортную инфраструктуру и одновременно ее изношенность. Сбор носит целевой характер и направлен исключительно на поддержание этой инфраструктуры.

Подобная практика существует в Австрии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Чехии, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Непале. До 2011 сбор действовал и в республике Крым.

В августе 2016 года на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил разработать законодательную базу.

в Ставропольском крае введение курортного сбора должно принести в казну порядка 1,2 млрд рублей. Треть этих средств власти региона намерены направить на развитие Кисловодска.

Краевые власти предлагают также для финансовой поддержки Кисловодска создать на территории Кавминвод игорную зону.

Читайте ранее в этом сюжете: Введение курортного сбора привлечет на Ставрополье порядка 1,2 млрд рублей

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Введение курортного сбора в регионах России
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