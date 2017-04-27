РФ и Япония определят приоритеты совместной деятельности на Южных Курилах

Москва, , 19:35 — REGNUM РФ и Япония договорились сформировать перечень приоритетных проектов для совместной работы на Южных Курилах, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии и быть принято народами обеих стран. В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чем мы договорились с господином Абэ еще в декабре в Токио. Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов», — сказал глава государства.

Для изучения конкретных возможностей взаимодействия летом 2017 года будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов для посещения могил их предков, отметил Путин.

«Рассчитываем, что все это будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами», — сказал президент РФ.

Россия и Япония проводит переговоры для выработки Мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность южной части гряды оспаривается Японией.