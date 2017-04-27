Четверг, 27 Апреля 2017 года
20:38:35 МСК

РФ и Япония определят приоритеты совместной деятельности на Южных Курилах

Экономика

Вопросы совместной деятельности обсуждались в контексте проблемы мирного договора

Москва, 27 апреля 2017, 19:35 — REGNUM  РФ и Япония договорились сформировать перечень приоритетных проектов для совместной работы на Южных Курилах, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии и быть принято народами обеих стран. В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чем мы договорились с господином Абэ еще в декабре в Токио. Согласились продолжить начатую совместную работу и сформировать в ближайшее время перечень приоритетных проектов», — сказал глава государства.

Для изучения конкретных возможностей взаимодействия летом 2017 года будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей островов для посещения могил их предков, отметил Путин.

«Рассчитываем, что все это будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами», — сказал президент РФ.

Россия и Япония проводит переговоры для выработки Мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность южной части гряды оспаривается Японией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курильские острова и Япония
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Арсен Мелик-ШахназаровОсвобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Вячеслав ЗилановКурильские рыболовные страдания
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
КиевУкраина Закон о декоммунизации на Украине Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Общество
NB!
27.04.17
Счетная палата: В Дагестане были использованы незаконно 2,126 млрд рублей
МахачкалаРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
27.04.17
Игорь БекшаевЗахоронение Ленина церковными канонами не регулируется
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
27.04.17
Машина инкассаторов попала в ДТП на Кубани: четверо погибших
КраснодарРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
27.04.17
Станислав СтремидловскийЧернобыльская АЭС снова загрязнена – теперь львовским мусором
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
27.04.17
Приманка для населения: граждане оплатят дефицит бюджета?
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
27.04.17
Министр — об авиаударе: Событие в САР полностью отвечает политике Израиля
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Пермь: Оборонные заказы — под угрозой срыва
ПермьРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
27.04.17
«Калининградских чиновников следует признать соучастниками террористов»
КалининградРоссия Антитеррор Происшествия
ещё главное