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Землям Воронежского агроуниверситета вновь грозят «комплексной застройкой»

Экономика

Часть федеральных земель, находившихся в пользовании ВГАУ, уже активно застраивается, в то же время целые кварталы ветхого жилья строителям неинтересны

Воронеж, 27 апреля 2017, 18:18 — REGNUM  Пять земельных участков общей площадью около 110 га, находящихся в бессрочном пользовании Воронежского государственного университета, могут быть переданы под жилищную застройку.

О планах АИЖК по передаче земельных участков, находящихся в федеральной собственности и в бессрочном пользовании вуза, сообщила 27 апреля газета «Коммерсантъ-Черноземье». По данным издания, возможность эта обсуждалась еще в конце марта, в ходе визита в Воронеж генерального директора госкорпорации АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) Александра Плутника.

Речь идет об участках (они используются ВГАУ как опытные поля) рядом с участками на улице Шишкова, которые также ранее находились в пользовании ВГАУ и несколько лет назад изъяты из федеральной собственности под жилищную застройку. Сейчас там ведется активное строительство.

Впрочем, в АИЖК изданию сообщили, что официального решения о переводе земель ВГАУ под застройку пока не принято. В департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области сообщили, что документы для рассмотрения правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков подготовлены только по двум участкам. Впрочем, ссылается издание на собственный источник в правительстве, вовлечение земель ВГАУ в жилищное строительство «не ближайшая перспектива».

Как напоминает ИА REGNUM, земли Воронежского государственного аграрного университета в Центральном районе Воронежа уже несколько лет не дают покоя застройщикам. Первый крупный скандал произошел еще десять лет назад, при губернаторе Владимире Кулакове. В 2007 году администрация Воронежской области выпустила семь распоряжений, в соответствии с которыми было прекращено право пользования агроуниверситета на 463 гектара земель, находящихся в федеральной собственности. Земли ВГАУ в администрации области называли районом «перспективного развития» и обещали здесь комплексную застройку. Распоряжения опротестовала прокуратура, были возбуждены (но затем прекращены) уголовные дела в отношении регистраторов, которые зарегистрировали прекращение права пользования университетом землями. Арбитражный суд, в свою очередь, отменил распоряжения.

Читайте по теме: Прокурор Воронежской области: Законность распоряжений обладминистрации оценит суд

Земли Воронежского агроуниверситета могут быть переданы под застройку

Алексей Гордеев: На землях ВГАУ появится жилой микрорайон

Последний же скандал, связанный с землями ВГАУ, разразился совсем недавно. В конце 2015-го года стало известно, что строительная компания «Выбор» планировала построить жилищный комплекс на землях, где расположены яблоневые сады ВГАУ. Земли, кстати, также находились в федеральной собственности. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы за яблоневые сады не вступились воронежцы и местные СМИ. А позже стало известно: эта территория была выведена из федеральной собственности мошенническим путем. Сейчас уголовное дело в связи с этим расследует СКР.

Подробнее об этом:

Воронеж: яблоневый сад ВГАУ вырубают под стройплощадку

«Приватизацию» яблоневого сада в Воронеже признали мошенничеством

Внимание застройщиков к этой территории вполне понятно: участки находятся на стыке развивающихся Коминтерновского и Центрального районов Воронежа, с уже имеющейся инфраструктурой, дорожной сетью, в непосредственной близости от трассы «Дон» — судя по всему, с такими участками намного приятнее иметь дело, нежели с районами Воронежа старой, еще барачной застройки.

А также: Дома-призраки: в Воронеже целый квартал угрожает жизни горожан

Между тем, программа ликвидации ветхих кварталов в Воронеже — двух‑ и трехэтажных жилых домов, возведенных в конце 1940-х-начале 1950-х годов — судя по всему, буксует. Планы по сносу старых домов и возведению на их месте новых многоэтажек были озвучены еще в нулевых, в 2010 году такая программа была принята. За пять лет планировалось снести здания по улице Ленинградской, на проспекте Труда, в пер. Политехническом, на ул. 9 января, Солнечной, Торпедо, Машиностроителей, Беговой и ряде других. Затем программу продлили до 2020 года, а в феврале 2017-го — еще на 10 лет, в нее включено 683 дома. За период реализации программы было расселено лишь 28 домов, причем только четыре — за счет инвесторов, остальные — по федеральной программе расселения аварийного фонда. Власти неоднократно заявляли: застройщики не проявляют никакого интереса к участию в программе — их пугают и сложности с расселением собственников жилья, и высокие расходы, а следовательно — отсутствие сверхдоходов.

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Строительство жилья
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