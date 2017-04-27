В Петербурге за 1,5 млрд построят комплекс для испытания судовых редукторов

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Стендовый комплекс для испытания редукторов для дизельных, дизель-газотурбинных и газотурбинных энергетических установок судов и кораблей строится в Санкт-Петербурге на территории ПАО «Звезда», производящего судовые дизельные двигатели и редукторные передачи.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе проекта, заказчиком не имеющего аналогов в России комплекса является ПАО «Звезда», исполнителем заказа — инжиниринговая компания «Лиман-трейд». Объем инвестиций в проект составит порядка 1,5 млрд рублей. Мощность испытательной установки позволит испытывать до 10 тяжелых и до 20 легких редукторов в год.

В настоящее время завершены все общестроительные работы по проекту. Монтаж стендового комплекса и его настройка должны быть выполнены к концу августа 2017 года.

Стендовый комплекс будет располагаться на площади 1800 кв. м. «В нем применены новейшие технологические решения, в частности принципы механически и электрически замкнутого контура с рекуперацией энергии. Такие технологии позволят предприятию экономить порядка 350 МВт электроэнергии в год», — рассказал глава концерна «Звезда» Павел Плавник.

Как пояснил генеральный директор компании «Лиман-трейд» Олег Бирюков, стенд будет моделировать условия эксплуатации судовых редукторов, максимально приближенные к реальным, что даст заказчику гарантии того, что редуктор соответствует всем проектным параметрам и полностью исключит брак при производстве.

Как отмечают на предприятии, проект реализуется в рамках дооснащения редукторного производства ПАО «Звезда». Общая стоимость инвестиций в новое производство составила порядка 4 млрд рублей, из которых финансирование со стороны государства — 3 млрд руб., собственные средства ПАО «Звезда» — 1 млрд руб. На сегодняшний день завершена первая очередь проекта.

Напомним, что судостроение и кораблестроение является одной из основных отраслей экономики Санкт-Петербурга. В I квартале 2017 года в этой отрасли отмечен рост более чем 6% по сравнению с тем же периодом 2016 года.