Латвия будет бороться с «гибридными угрозами» при помощи штрафов

Рига, , 13:40 — REGNUM Сейм Латвии сегодня, 27 апреля, концептуально одобрил поправки к законам, которые министерство обороны разработало в целях борьбы с так называемыми «угрозами гибридной войны», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Нововведения предусматривают намного более строгие условия, касающиеся расцветок военной формы армии Латвии, ее составных частей и знаков отличия. Если сейчас человека могут оштрафовать лишь в том случае, что он незаконно заказывает себе вышеперечисленные вещи, то вскоре наказывать будут и за то, что форму носит человек, не состоящий в рядах Национальных вооруженных сил.

За незаконное ношение формы предусмотрен штраф в размере до 2000 евро. Если же физическое или юридическое лицо будет поймано на незаконной торговле формой, составными частями или знаками отличия латвийской армии, штрафы составят 2000 и 20 000 евро соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2016 года в министерстве обороны Латвии заявили, что не имеющие отношение к НВС люди или иностранцы, надевая военную форму или отличительные знаки, «вводят латвийское общество в заблуждение». В министерстве также отметили, что «с 2014 года в Европе существует угроза гибридной войны. Одним из ее проявлений является проведение информационных мероприятий с целью ввести в заблуждение политических и военных лидеров, а также общественность, используя для этих целей людей в камуфляже».