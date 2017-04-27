В РФ качество продуктов питания будет отслеживать единая инфосистема

Москва, , 13:31 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утвержден план реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Цели Стратегии — обеспечение качества пищевой продукции и соблюдения прав потребителей на приобретение качественной продукции.

Планом реализации стратегии, в частности, предусматриваются: мониторинг качества пищевой продукции, совершенствование государственного регулирования в этой области, создание единой информационной системы прослеживаемости пищевой продукции.

Также утверждён план реализации стратегии, который включает 11 разделов.

В частности, предусматриваются: совершенствование нормативной базы в сфере качества пищевой продукции, мониторинг качества пищевой продукции, совершенствование государственного регулирования в этой области, создание единой информационной системы прослеживаемости пищевой продукции и прочее.

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Как сообщало ИА REGNUM, Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года была утверждена в июле 2016 года. Планировалось создать единую информационную систему отслеживаемости продукции, чтобы люди знали, откуда поступило сырьё для производства пищевой продукции, какие были использованы ингредиенты, добавки.