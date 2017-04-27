Четверг, 27 Апреля 2017 года
14:38:02 МСК

«Целевой ориентир Ростовской области на урожай-2017 – 9 млн тонн»

Экономика

На Дону начал работу II Всероссийский форум продовольственной безопасности

Урожай
Иллюстрация: Donland.ru
Урожай

Ростов-на-Дону, 27 апреля 2017, 13:28 — REGNUM  

Виды на урожай 2017 года, говорят труженики Донского региона, неплохие. И у Ростовской области есть целевой ориентир — 9 млн тонн зёрна. «Мы рассчитываем эту планку достичь», — сказал губернатор Василий Голубев на открытии II-го Всероссийского форума продовольственной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

«Средний урожай за много лет — около 6 млн тонн, а последние три года ни разу не было собрано меньше 9 млн тонн. На это влияют несколько факторов. В частности, увеличивается поддержка селян, малого и среднего бизнеса, активно развиваются личные подсобные хозяйства. И, конечно, дает результат развитие крупного производства. Финансовое положение хозяйств улучшается: заметно сократилось количество убыточных производств. Но главный итог многолетней работы — увеличение объёма производства и выполнение задачами продовольственной безопасности», — сказал Голубев.

По его словам, донской регион сегодня более чем на 300% обеспечивает себя зерном, при этом экспортный потенциал у Ростовской области один из самых высоких в России. «7 млн тонн мы отдаём на экспорт, оставляя себе необходимое количество семян», — подтвердил Голубев.

Но вместе с тем, решительного подхода требует ситуация с молоком. Это резерв, который требует внимательного отношения. Также важно поддержать тружеников села техникой.

«Эту политику мы будет сохранять в ближайшие годы. В этом году мы отдадим порядка 111 млн рублей на покупку сельхозтехники на льготных условиях. В последние годы мы отдавали 20% за каждую единицу приобретённой техники. Надеемся на сохранение поддержки за счёт федерации», — отметил губернатор.

Читайте также: Ткачев: господдержка тружеников села на Дону останется на уровне 2016 года

Напомним, всероссийский форум продовольственной безопасности Ростов-на-Дону принимает во второй раз. В нём участвуют более 20 российских регионов. Сегодня акцент форума сделан на экологически чистые продукты как залог здоровья нации. «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации» — приоритетное направление форума. О сохранении и развитии человеческого капитала, в том числе, будут говорить эксперты и специалисты в рамках панельных сессий.

28 апреля форум посетит министра сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Состоится пленарное заседание, и будут подведены итоги форума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году Ростовская область побила собственный рекорд и собрала более 11,7 млн тонн хлеба. Не менее успешным оказался год и на сбор масличных и овощных культур.

Читайте ранее в этом сюжете: Исторический рекорд: Ростовская область собрала более 11,7 млн тонн зерна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное