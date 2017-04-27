«Целевой ориентир Ростовской области на урожай-2017 – 9 млн тонн»

Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM

Виды на урожай 2017 года, говорят труженики Донского региона, неплохие. И у Ростовской области есть целевой ориентир — 9 млн тонн зёрна. «Мы рассчитываем эту планку достичь», — сказал губернатор Василий Голубев на открытии II-го Всероссийского форума продовольственной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

«Средний урожай за много лет — около 6 млн тонн, а последние три года ни разу не было собрано меньше 9 млн тонн. На это влияют несколько факторов. В частности, увеличивается поддержка селян, малого и среднего бизнеса, активно развиваются личные подсобные хозяйства. И, конечно, дает результат развитие крупного производства. Финансовое положение хозяйств улучшается: заметно сократилось количество убыточных производств. Но главный итог многолетней работы — увеличение объёма производства и выполнение задачами продовольственной безопасности», — сказал Голубев.

По его словам, донской регион сегодня более чем на 300% обеспечивает себя зерном, при этом экспортный потенциал у Ростовской области один из самых высоких в России. «7 млн тонн мы отдаём на экспорт, оставляя себе необходимое количество семян», — подтвердил Голубев.

Но вместе с тем, решительного подхода требует ситуация с молоком. Это резерв, который требует внимательного отношения. Также важно поддержать тружеников села техникой.

«Эту политику мы будет сохранять в ближайшие годы. В этом году мы отдадим порядка 111 млн рублей на покупку сельхозтехники на льготных условиях. В последние годы мы отдавали 20% за каждую единицу приобретённой техники. Надеемся на сохранение поддержки за счёт федерации», — отметил губернатор.

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Напомним, всероссийский форум продовольственной безопасности Ростов-на-Дону принимает во второй раз. В нём участвуют более 20 российских регионов. Сегодня акцент форума сделан на экологически чистые продукты как залог здоровья нации. «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации» — приоритетное направление форума. О сохранении и развитии человеческого капитала, в том числе, будут говорить эксперты и специалисты в рамках панельных сессий.

28 апреля форум посетит министра сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Состоится пленарное заседание, и будут подведены итоги форума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году Ростовская область побила собственный рекорд и собрала более 11,7 млн тонн хлеба. Не менее успешным оказался год и на сбор масличных и овощных культур.

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