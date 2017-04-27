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В Нигерии задержаны двое граждан Украины, воровавших нефть у Shell

Экономика

К моменту задержания морякам удалось перекачать с платформы около двух тысяч тонн сырой нефти

Абуджа, 27 апреля 2017, 02:20 — REGNUM  Двое граждан Украины, а также еще восемь человек из разных стран, были задержаны за попытку похищения нефти с платформы Shell Petroleum в Нигерии, передает Reuters.

Кроме граждан Украины задержаны гражданин Нигерии, трое граждан Ганы, гражданин Бенина, гражданин Индонезии и двое граждан Пакистана.

Интернациональная бригада похитителей нефти была арестована военными нигерийского ВМФ во время перекачки нефти с платформы в дельте Нигера.

«Подозреваемые были пойманы ранним утром во вторник, во время перекачки сырой нефти в судно с платформы Afremo A, принадлежащей Shell Petroleum», — сообщил командующий флота в дельте Нигера Ибрагим Деву.

Сообщается, что к моменту задержания морякам удалось перекачать с платформы около двух тысяч тонн сырой нефти.

Нигерия является восьмым по величине экспортером сырой нефти в мире. Африканская страна имеет огромные запасы нефти в дельте реки Нигер, однако значительная часть добычи подвергается расхищению: грабители сливают нефть из трубопроводов, воруют нефть с платфом и захватывают баржи с нефтью.

Кроме того, нефтяная индустрия Нигерии страдает из-за терактов: в 2016 году президенту Мохаммаду Бухари после долгого перерыва снова объявили войну террористы из дельты Нигера, основным методом давления которых на правительство является подрыв нефтепроводов.

Читайте ранее в этом сюжете: За год Нигерия потеряла до $100 млрд из-за терактов на нефтепроводах

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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