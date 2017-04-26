Районная администрация в Кабардино-Балкарии попалась на хищении газа

Нальчик, , 16:13 — REGNUM К похитителям голубого топлива в Кабардино-Балкарии причислили представителей органов власти. В незаконном отборе газа подозревают администрацию Баксанского района, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

«К сожалению, учреждение, которое само должно призывать граждан к соблюдению норм закона, не только нарушает действующее законодательство, нанося экономический ущерб поставщику газа, но и показывает отрицательный пример жителям района», — заявили газовики.

По данным компании, в администрации работали два газовых котла, которые круглосуточно потребляли голубое топливо. Всего похищено более 402 тыс. куб. м газа. По предварительным данным, объем нанесенного ущерба исчисляется суммой порядка 2,9 млн рублей.

Материалы о самовольном подключении администрации к газораспределительной сети будут переданы в МВД для привлечении нарушителя к ответственности. Согласно закону должностные лица могут поплатиться штрафом в размере до 80 тыс. рублей, а юридические — до 200 тыс. рублей.

Кроме того, самовольное подключение к системе газоснабжения — это основание для возбуждения уголовного дела. За кражу газа можно расстаться со свободой на срок до шести лет.

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Кабардино-Балкария: Ситуация с долгами за энергоресурсы остается сложной

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков заявил, что ситуация с долгами за энергоносители в регионе требует кардинального решения. Общая задолженность за поставленные энергоресурсы превысила уже 3,6 млрд рублей. По словам ркуоводителя республики, ответить за допущение такого уровня неплатежей придется должностным лицам Министерства строительства и ЖКХ республики, руководителям муниципальных образований, курирующим данное направление работы.