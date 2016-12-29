Кабардино-Балкария: Ситуация с долгами за энергоресурсы остается сложной

Нальчик, , 11:19 — REGNUM Долги Кабардино-Балкарии за свет и газ продолжают расти. В настоящее время общая задолженность за поставленные энергоресурсы превысила уже 3,6 млрд рублей. Ситуация требует принятия кардинальных мер. Ответить за допущение такого уровня неплатежей придется должностным лицам Министерства строительства и ЖКХ республики, руководителям муниципальных образований, курирующим данное направление работы.

Поручение о принятии жестких мер по исправлению ситуации дано правительству региона главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым на состоявшемся накануне, 28 декабря, совещании по вопросам ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прежде всего, по словам главы, требует внимания ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве, в первую очередь на теплоснабжающих предприятиях. Долги предприятий, которые находятся под процедурой банкротства, составляют около 80% всей задолженности региона. Самым крупным неплательщиком является также водоканал города Нальчика, который задолжал 343,6 млн рублей, в том числе по текущим платежам 108 млн рублей.

Что касается организаций, финансируемых из регионального и местного бюджетов, то у них отмечена 100%-ная оплата текущего потребления. Почти такой же уровень платежей поддерживают сетевые организации республики с ПАО «МРСК Северного Кавказа». В семи из тринадцати муниципальных районов и городских округов регистрируется рост уровня платежей населения за газ.