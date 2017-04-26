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В мае природный газ на Украине подешевеет для промышленников на 3%

Экономика

Стоимость газа с учетом скидки за предоплату составит 7 тыс. 456,8 гривен за 1 тыс. кубометров для промышленных потребителей

Киев, 26 апреля 2017, 14:34 — REGNUM  Цена на природный газ в мае для промышленных компаний будет уменьшена на 3% в случае предоплаты, сообщает 26 апреля пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, промышленным потребителям природный газ в мае обойдется в 7 тыс. 456,8 гривен ($280) за 1 тыс. кубометров, но с условием, что покупатель внесет предоплату в размере от 50 тыс. кубометров, а также что у него отсутствуют задолженности перед «Нафтогазом».

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Цена газа без учета скидки за предоплату составит 8 тыс. 282,4 гривен ($311) за 1 тыс. кубометров. В этом случае промышленные потребители смогут оплачивать газ в течение месяца.

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Напомним, цена на газ с учетом скидок за отсутствие задолженностей и предоплату в апреле 2017 года составила 7 тыс. 675 гривен ($288) за 1 тыс. кубометров, в марте — 8 тыс. 553 гривен ($321) за 1 тыс. кубометров.

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