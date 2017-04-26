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В РФ воссоздаются экологические фонды в том числе по спасению Волги

Экономика

Это актуально и для финансирования целого комплекса экологических проектов, отмечает Минприроды

Москва, 26 апреля 2017, 14:27 — REGNUM  В качестве одной из первостепенных задач Минприроды видит восстановление института экологических фондов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

«На сегодня считаем задачей первостепенной важности восстановление институтов экологических фондов. Сейчас мы проработали концепцию соответствующего нормативного акта», — заявил Донской.

Министр выразил уверенность, что это «актуально не только в целях ликвидации накопленного экологического ущерба, но и для финансирования целого комплекса экологических проектов».

В частности, министерство подготовило проект документа по созданию фонда, который займется очисткой реки Волги — для этих целей планируется выделить средства размере 200 млрд рублей.

Впоследствии будут отработаны механизмы контроля деятельности указанного фонда для того, чтобы обеспечить эффективное управление средствами, уточнил Донской.

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Программа спасения Волги
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