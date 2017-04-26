Украинские ТЭС начнут переходить на газовый уголь вместо антрацита

Киев, , 14:08 — REGNUM На газовый уголь будут переведены два энергоблока Змиевской ТЭС летом 2017 года, заявил 26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на заседании правительства, сообщает «Укринформ».

По его словам, запуск энергоблоков №2 и №5 Змиевской ТЭС был запланирован на осень, однако, в связи с переводом блоков на уголь газовой группы второй блок будет введен в эксплуатацию первого июня, а пятый блок — первого августа.

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«Мы полностью переформатируем эти блоки на газовую группу», — сказал Насалик.

Напомним, на Украине прекратили деятельность пять из шести тепловых электростанций, работающих на угле антрацитовой группы, это Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС, Славянская ТЭС, Криворожская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

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Станции прекратили работу из-за дефицита топлива, большая часть которого поступала на склады из Донбасса. После объявления блокады Украина перестала импортировать из республик антрацит, что и привело к нехватке топлива.

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