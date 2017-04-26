Совфед займется либерализацией наказания за экономические преступления

Москва, , 13:47 — REGNUM Комитет совфеда по законодательству займется проработкой вопроса о либерализации уголовного преследования — в первую очередь по экономическим преступлениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о соответствующем решении 26 апреля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Поручим комитету по законодательству заняться серьёзно этой проработкой. Давайте условимся: на первое заседание осенней сессии чтобы комитет доложил предложения, проработанные с Минюстом, прокуратурой, Верховным судом, неправительственными общественными организациями, уполномоченным по правам человека… Хватит говорить на эту тему, давайте, наконец, действовать, действительно гуманизировать наше законодательство и защищать интересы наших людей», — заявила Матвиенко.

«В Совет Федерации (поступает) много обращений (по поводу возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям — прим.), что размещают, как правило, в места лишения свободы, вместо того чтобы применять высоких размеров залоги, домашний арест. Более того, следствие ведётся очень долго — и по году, и полтора, а то и до двух лет. И всё это время люди сидят в заключении. Начинаем разбираться со следственными органами и говорят о том, что экспертизы (требуют) много времени, не хватает времени… но люди от этого не должны страдать», — пояснила спикер Совета Федерации.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка согласился с этим, отметив, что за последние 2,5 года было возбуждено 6700 необоснованных уголовных дел, по ним 1300 человек находилось под стражей, при этом в результате за это «никто не понёс ответственности». Для решения этой проблемы Генпрокурор предложил расширить полномочия прокуроров и переосмыслить их роль в судебном разбирательстве, обратившись к советскому опыту.

«Сегодня ненормально, когда в суде прокурор высказывает одну позицию, следователь — другую, и суд поддерживает по аресту позицию следователя. Это ненормально. Именно прокурор выполняет функцию уголовного преследования, а следователь во всем цивилизованном мире — рабочий инструмент в руках прокурора», — заявил Чайка, отметив, что в нормальном порядке вещей прокурору возбуждать дело, расследовать его, направлять в суд и поддерживать государственное обвинение.