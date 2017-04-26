В России количество выданных ипотечных кредитов выросло на 13%

Москва, , 13:38 — REGNUM Российские банки за март 2017 года выдали 2,18 млн новых кредитов общим объемом более 325,27 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 3%, при этом объемы кредитования увеличились на 32%. Рост объемов был отмечен во всех сегментах розничных кредитов. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Самый значительный рост объемов новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 22%, а объемы на 40%. В марте 2017 было выдано 1,63 млн кредитов наличными на 183,86 млрд рублей против 1,34 млн кредитов на 131,57 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 до 113 тыс. рублей.

Также значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 13%, объемы кредитования на 23%. В марте 2017 г. было выдано 50,82 тыс. кредитов на 89,28 млрд рублей, в прошлом году — 44,93 тыс. кредитов на 72,77 млрд рублей «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,62 до 1,76 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологов, большинство жителей России пока не планируют улучшать свои жилищные условия (77%). Каждый пятый гражданин (21%) планирует улучшить жилищные условия в ближайшие три года.

При этом ипотеку готовы взять 36% из них: 29% готовы оформить ее под залог жилья и 7% собираются подать заявку на социальную ипотеку.

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