Среда, 26 Апреля 2017 года
14:21:53 МСК

В России количество выданных ипотечных кредитов выросло на 13%

Экономика

Данные Объединенного кредитного бюро

Москва, 26 апреля 2017, 13:38 — REGNUM  Российские банки за март 2017 года выдали 2,18 млн новых кредитов общим объемом более 325,27 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 3%, при этом объемы кредитования увеличились на 32%. Рост объемов был отмечен во всех сегментах розничных кредитов. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Самый значительный рост объемов новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 22%, а объемы на 40%. В марте 2017 было выдано 1,63 млн кредитов наличными на 183,86 млрд рублей против 1,34 млн кредитов на 131,57 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 до 113 тыс. рублей.

Также значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 13%, объемы кредитования на 23%. В марте 2017 г. было выдано 50,82 тыс. кредитов на 89,28 млрд рублей, в прошлом году — 44,93 тыс. кредитов на 72,77 млрд рублей «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,62 до 1,76 млн рублей.

Читайте также: Минстрой РФ прогнозирует рекорд по ипотеке в 2017 году

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологов, большинство жителей России пока не планируют улучшать свои жилищные условия (77%). Каждый пятый гражданин (21%) планирует улучшить жилищные условия в ближайшие три года.

При этом ипотеку готовы взять 36% из них: 29% готовы оформить ее под залог жилья и 7% собираются подать заявку на социальную ипотеку.

Читайте также: В РФ уровень просрочки по кредитам снижается, кроме автокредитов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
Главное сегодня
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
Уголь ДНР и ЛНР может пойти в Турцию
ДонецкДНР Экономика ДНР и ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
ещё главное