Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности

Москва, , 13:30 — REGNUM Уравнивание ставок страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22% ощутимо скажется на пенсионной системе России, считают эксперты, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам еще раз обсудить вариант проведения такого маневра.

В правительстве ведутся дискуссии на тему проведения налогового маневра или, как его еще называют, фискальной девальвации. Предполагается, что ставка НДС может быть увеличена до 22% (сегодня составляет 18%). До этого же уровня планируется уменьшить ставку страховых взносов, которые работодатель уплачивает с каждого сотрудника. Сегодня ставка таких взносов достигает 30%. По мнению министров, такой шаг поможет перезапустить экономический рост и обелить экономику.

Уход от системы

Если правительство решится на проведение такого налогового маневра, то это будет свидетельствовать о непоследовательности политики, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

«В 2012 году была принята стратегия пенсионной реформы, предполагающая снижение зависимости пенсионной системы от трансфертов федерального бюджета, которые сегодня составляют около трети его расходов на выплату страховых пенсий. В период с 2012 по 2016 год они были снижены с порядка 3% до 2% ВВП. Но если правительство решится на фискальную девальвацию, Пенсионный фонд будет обескровлен, а трансферты из федерального бюджета увеличатся более чем в полтора раза», — объясняет он.

Таким образом, считает Горлин, налоговый маневр приведет к отказу от страхового характера пенсий, их связи с уровнем заработка и стажем. «Пенсии превратятся просто в пособие по бедности», — отмечает эксперт.

Поддерживает его и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Потери Пенсионного фонда могут превысить 2 трлн рублей, а когда бюджет фонда находится в дефиците, такие эксперименты для него опасны», — считает он.

В тени выгоднее

«Снижение ставки социальных отчислений до 22% не подвигнет бизнес выходить из тени», — уверен первый вице-президент «Опоры России» Сигал. Согласен с ним и замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. С его точки зрения, даже если ставка будет снижена, бизнесу все равно будет невыгодно «обеляться».

»Бизнес сегодня может достаточно спокойно выплачивать зарплату и уходить от налогов — проведение таких схем стоит ему от 11 до 15%. А работа «в белую» предполагает отчисления как минимум 30% на социальное страхование, плюс подоходный налог (13%). Даже при ставке страховых взносов в 22% разница слишком существенна, а суровых наказаний за использование схем нет. Бизнесу будет невыгодно что-то менять», — уверен Горлин.

Граждане под ударом

Впрочем, эксперты соглашаются, что наиболее драматичным последствием налогового маневра станет повышение инфляции, что приведет к резкому скачку потребительских цен. На это, в частности, повлияет увеличение ставки НДС. «Если налоговый маневр будет одобрен и запущен, инфляция увеличится в среднем на 2−2,5%», — предполагает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС ЮрийГорлин.

Сточки зрения первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, такой шаг правительства сильно ударит по карманам россиян, доходы которых сокращались последние четыре года.

«Налоговый маневр может вызвать не только резкий рост инфляции, но и стать причиной роста социальной напряженности, что недопустимо перед выборами президента в 2018 году», — отмечает он. Поэтому, надеется Сигал, вариант 22/22 вряд ли будет реализован.