Полтавченко не верит в «проклятие потомков» за ЗСД и другие проекты

Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Ничего лишнего по договору государственно-частного партнерства на Западный скоростной диаметр (ЗСД) бюджет Санкт-Петербурга не платит. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил губернатор Георгий Полтавченко, отвечая на вопросы после оглашения ежегодного отчета перед депутатами городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») напомнил губернатору, что тот «начал свою деятельность губернатора с того, что закрыл несколько фиктивных проектов ГЧП, и это было воспринято с большой радостью горожанами». Однако на сегодняшний момент, по словам депутата, город вынужден по проекту ЗСД выплачивать огромные суммы, потому что изначально были заложены нереальные цифры доходности этой платной магистрали.

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«Вот только сейчас вы добавляете опять 600 млн рублей на выплаты акционерам ЗСД. В то же время, подготовлено еще три проекта минимум, заведомо убыточных для инвесторов. Но по которым заложены нереальные суммы доходности: это скоростной трамвай в Красногвардейском районе (концессия), это Восточный скоростной диаметр и будущий проект экспресса в «Пулково». Где вы видели вообще в мире доходный трамвай? Если они заранее убыточны, то с какой стати город берет на себя обязательства покрывать недополученные доходы? Не проклянут ли нас за это наши дети и внуки, когда нам придется десятилетиями расплачиваться за эти ошибки?», — спросил Алексей Ковалёв.

«По моему, нас сегодня наши жители и дети не проклинают за ЗСД, многие благодарны», — заявил в ответ Георгий Полтавченко.

Он отметил, что «есть социально ответственный бизнес, который ведет благотворит деятельность, но в целом бизнес настроен на зарабатывание денег».

«Если мы привлекаем частный капитал, то мы строим, создаем что-то прямо сейчас. Потом равными долями за это расплачиваемся, и это не так накладно, как выложиться сразу. У нас и таких сумм нет. Но мы получаем то, чем можем пользоваться уже сегодня. Уверяю вас, ничего лишнего город не платит. Платит ровно столько, сколько должен потратить в соответствии с действующим законодательством», — заверил Полтавченко.

Ковалев также поинтересовался, почему власти скрывают от депутатов подробности соглашения о ЗСД. «Мы не можем по соглашению с нашими партнерами давать вам эту информацию, которая предоставляет коммерческую тайну. То, что не представляет коммерческую тайну, мы вам дадим», — ответил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, субсидия концессионеру по строительству и эксплуатации Западного скоростного диаметра будет увеличена в 2017 году на 603,5 млн рублей. Это связано с тем, что в прошлом году ЗСД частично работал бесплатно, а в соответствии с соглашением между городом и концессионером, необходимо компенсировать концессионеру недостаток фактической выручки из городского бюджета.

Концессионер строительства ЗСД рассчитывает на рост потока после ввода всей трассы на 70−100%, что, с учетом доплаты из городского бюджета, позволит окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и за свой счет построить три новых съезда с ЗСД.

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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут. Она полностью открылась для движения в декабре 2016 года.