Сроки выделения обещанных Казахстаном Киргизии $100 млн прояснились

Астана, , 11:33 — REGNUM Мажилис (нижняя палата) казахстанского парламента начал работу над законопроектом о ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Киргизской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции.

«В соответствии с нормами соглашения, казахстанская сторона, с целью оказания помощи в процессе вхождения в Евразийский экономический союз, окажет Киргизской Республике помощь в размере 100 миллионов долларов США», — сообщил выступивший с докладом депутат Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что эти деньги пойдут на реализацию мероприятий Дорожной карты по вступлению Киргизии в ЕАЭС и адаптации ее законодательства к нормам экономического союза.

Напомним, упомянутое выше соглашение и Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за её использованием и о финансово-техническом содействии были подписаны 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева.

Однако обещанная финансовая поддержка задерживалась.

Некоторые наблюдатели связали этот факт с высказываниями киргизского президента в интервью «Euronews» о том, что «в 2010 году Казахстан устроил блокаду Киргизии на полтора месяца, что даже привело к человеческим жертвам», что, в свою очередь, вызвало недоумение казахской стороны.

13 марта 2017 года Министерство национальной экономики Казахстана пояснило, что Астана сможет помочь Бишкеку поэтапно и лишь после предоставления всех необходимых документов с обоснованием целесообразности содействия в этой сфере.

«Моментальное вступление в силу данных документов не представляется возможным в связи с необходимостью выполнения внутригосударственных процедур в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, что Россия и Казахстан — основные торговые партнеры Киргизии среди стран — участниц Евразийского экономического союза. Товарооборот Казахстана и Киргизии в 2016 году составил $577 млн (свыше 32,2 млрд рублей по текущему курсу).

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