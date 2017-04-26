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Ивановская область рискует не успеть с расселением аварийного жилья

Экономика

В Фонде ЖКХ опасаются, что Ивановска область не сможет завершить все работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда до 1 сентября

Иваново, 26 апреля 2017, 09:47 — REGNUM  Штрафные санкции будут применены к Ивановской области в связи с невыполнением целевых показателей по исполнению программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом говорилось 25 апреля на селекторном совещании Фонда содействия реформированию ЖКХ с рядом регионов России, в числе которых была и Ивановская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по связям с общественностью фонда. Ивановскую область на совещании представлял заместитель председателя регионального правительства Максим Громов.

Первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин на совещании напомнил его участникам, что до 1 сентября 2017 года регионы должны полностью выполнить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. При этом в ряде регионов объем работ, которые необходимо выполнить в ближайшие четыре месяца, высокий.

Так, по данным, которые привел Талалыкин, в Ивановской области до сих пор не завершены работы в рамках этапа 2013 года объемом 0,93 тыс. кв. м на территории четырех муниципальных образований. Не завершен этап 2014 года объемом 0,96 тыс. кв. м на территории трех муниципальных образований, а также — этап 2015 года объемом 12,13 тыс. кв. м на территории трех муниципальных образований. Также регионом не достигнут целевой показатель 2015 года, соответственно к Ивановской области будут применены штрафные санкции.

Кроме того, напомнил заместитель гендиректора фонда, дополнительное соглашение об опережающем финансировании было заключено 27 ноября 2016 года, однако материалы о выполнении условий данного соглашения в Фонд не представлены.

На совещании отмечалось, что в ходе мониторинга в апреле 2017 года рабочей группой Фонда ЖКХ были зафиксированы крайне низкие темпы строительства домов в городе Приволжске. Там до сих пор не завершено строительство шести домов в рамках реализации этапа 2015−2016 годов. Сложившаяся ситуация, отмечалось, вызывает опасения в связи с риском невыполнения регионом программы по переселению граждан из аварийного жилья до 1 сентября 2017 года.

Ранее Ивановская область упоминалась и в отчете Счетной палаты РФ о ситуации с расселением аварийного жилья. Так, согласно результатам проверки, Ивановская область вошла в число четырех регионов, где переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года не начато.

Как пояснили в пресс-службе правительства Ивановской области, регион будет направлять еженедельные фотоотчеты в Фонд содействия реформированию ЖКХ вплоть до полного завершения строительства домов по программе переселения. Сейчас в Приволжске, добавили в пресс-службе, ведется строительство шести многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, два из которых планируется ввести в эксплуатацию в мае 2017 года, оставшиеся четыре — до августа текущего года. В Савине строится многоквартирный дом — по графику он должен быть введен в конце июля.

Зампред правительства Ивановской области Максим Громов, комментируя итоги совещания, отметил, что сейчас ведется активная работа по заключению контрактов и выкупу квартир в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. По словам Максима Громова, ход реализации программы переселения находится под жестким контролем руководства региона и в настоящее время предпринимаются все меры для ее выполнения в установленные сроки.19 апреля в Фонд содействия реформированию ЖКХ направлен отчет за 2016 год об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения, ожидается, что целевые показатели Ивановской области по расселению аварийного жилья за 2015−2016 годы будут скорректированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Фонд ЖКХ приостановил финансирование программ по расселению аварийного жилья в Ивановской области в связи с несоблюдением сроков исполнения программы. Позже финансирование было возобновлено — после устранения недочетов.

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