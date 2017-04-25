Ремонтники переделают плохой ремонт дороги в Ессентуках за свой счет

Ставрополь, , 08:15 — REGNUM В городе-курорте Ессентуки подрядчик, закатавший в дороги некачественный асфальт, будет переделывать ремонт за свой счет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации курорта.

На сегодня укладка асфальтобетонного покрытия завершена на трех ессентукских улицах — Гоголя, Комарова и Кисловодской. Специалисты остались недовольны качеством покрытия дороги на улице Луначарского.

«Не соответствует требованиям ГОСТ» — такое заключение сделано экспертами. В связи с этим администрация Ессентуков обязала подрядчика устранить нарушения за счет собственных средств.

Всего же в 2017 году запланировано отремонтировать 11 улиц на общую сумму 54 млн рублей.

Напомним, в декабре 2016 года глава Минстроя региона пообещал, что недобросовестным подрядчикам в Ставропольском крае не будет оплачена работа по укладке асфальта.

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Этому предшествовало недовольство активистов ОНФ, которые нашли 12 тендеров на сумму более 11 млн рублей, предполагающих укладку дорожного покрытия или нанесения разметки на трассы в зимнее время. Такое покрытие не может соответствовать ГОСТу.

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Недобросовестные организации решено заносить в черный список и не допускать их к участию в торгах.

Всего ставропольцы считают «убитыми» более 250 км дорог региона. Это 264 участка автомобильных трасс, значительная часть которых расположена в Ставрополе, Невинномысске, Кавминводахи Труновском районе края.

Напомним, с 1 января в России запущена интерактивная карта убитых дорог. До сентября 2017 года активистами ОНФ проводится мониторинг состояния дорог в 84 регионах.

Вместе с тем, после майских праздников масштабный ремонт дорог начинается и в Ставрополе. Планируется выполнить комплексный ремонт асфальтового покрытия на 22 улицах протяженностью 20 километров, девять из которых — магистральные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации краевой столицы.

Будут отремонтированы центральные улицы Ставрополя и площадь Ленина. В текущем году будут благоустроены 13 улиц частного сектора. Кроме того, планируется заменить часть асфальтового покрытия, обновить плитку и установить новые фонари в Театральном сквере.

Все работы проводятся в рамках весенних ремонтных работ и федеральной программы «Городская среда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете 2017 года на ремонт дорог в Ставропольском крае заложено 7,5 млрд рублей. На эти средства отремонтируют 300 километров дорог, выполнят ямочный ремонт на более чем 430 тыс. кв. м дорожного покрытия.

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Также предстоит с прошлого года завершить реконструкцию 45 км семи дорожных объектов, построить подъездные дороги к трем сельским поселениям в Кочубеевском, Нефтекумском и Минераловодском районах. В нескольких поселениях будет создано искусственное освещение вдоль дорог, обустроены тротуары, установлены дорожные знаки, искусственные неровности.