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На Ставрополье подрядчикам не заплатят денег за укладку дорог в снег

Экономика
В 2017 году в России будет обновлен дорожный рейтинг городов

Ставрополь, 23 Декабря 2016, 07:29 — REGNUM  

В Ставропольском крае не будет оплачена работа подрядчиков, укладывающих асфальт в снежную погоду. Об этом заявил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев 22 декабря в рамках рабочей встречи по теме зимнего ремонта дорог в крае.

Активисты ОНФ нашли 12 тендеров на сумму более 11 млн рублей, которые предполагают укладку дорожного покрытия или нанесения разметки на трассы в зимнее время. Васильев сообщил, что при выяснении причин такого положения вещей в муниципалитетах, выяснилось, что иногда подрядчик действовал самовольно.

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Министр сообщил, что в таком случае работа подрядчика оплачиваться не будет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Активисты ОНФ предложили заносить недобросовестные организации в черный список и не допускать их к участию в торгах. Кроме того, ОНФ добивается увеличения гарантийного срок до максимального при объявлении торгов на муниципальном уровне на проведение дорожного покрытия. Эти предложения будут переданы губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову.

Подрядчик сделает свою работу качественно, если будет понимать, что в следующие несколько лет именно ему придется снова ремонтировать эту дорогу, пока не истек срок гарантии.

Подрядчики называют укладку дорог в зимнее время — вынужденной мерой, обозначенной в требованиях тендеров. Уложенное в нарушение ГОСТа дорожное покрытие быстро приходит в негодность.

В Региональное отделение Общероссийского народного фронта все чаще поступают жалобы на ремонт дорог в непогоду. Жители фотографируют и снимают, как в разных районах Ставрополья рабочие укладывают асфальт в дождь и снег, а также фото и видео того, каком состоянии затем оказываются такие дороги.

«Фронт в следующем году готовит масштабный проект по проверке качества дорог в стране. Мы хотим, чтобы Ставропольский край выглядел достойно!», — сказал член Регионального штаба ОНФ Алексей Гридин.

С 1 января будет запущена интерактивная карта дорог. До сентября 2017 года активистами ОНФ будет проведен мониторинг состояния дорог в 84 регионах.

Будет составлен новый Дорожный рейтинг городов. СКФО планируют посетить с января по март.

«Президент попросил нас, общественников, проконтролировать, как будут потрачены деньги, выделенные на благоустройство регионов в следующем году. К дорогам имеет отношение каждый. Мы или пешеходы, или водители. Мы хотим, чтобы каждая копейка была потрачена эффективно», — отметила актуальность темы сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае объявлены конкурсы на проведение ремонтов дорог в зимнее время на сумму свыше 11 млн рублей. Всего таких тендеров 12. Это и ремонт в зимнее время года и нанесение разметки на дорожное полотно в декабре.

Две сельские школы в Новоалександровском районе получат новый асфальт во дворах к Новому году за 489 тыс. рублей. В станице Незлобная Георгиевского района 2,5 млн рублей до 28 декабря направят на ремонт дорог пяти улиц и обустройство тротуаров и пешеходного перехода возле школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало также о контракте, связанном с нанесением дорожной разметки на 11-километровом участке дороги Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская стоимостью свыше 4 млн рублей. Зимой планируется ремонт дорог в Изобильненском, Курском, Андроповском районах и городах Пятигорск, Буденновск и Ипатово.

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Напомним также, что сотрудники министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края ранее привлекались к административной ответственности за заключение контрактов на ремонт дорог без торгов на сумму более 1,56 миллиардов рублей.

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Общероссийский народный фронт
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