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«Сети губят бизнес»: На Урале магазины не выдерживают конкуренции

Экономика

Местные производители с трудом пробиваются на прилавки магазинов федеральных сетей

Екатеринбург, 24 апреля 2017, 19:37 — REGNUM  Для Свердловской области призыв президента России Владимира Путина не допустить монополизма торговых сетей в территориях более чем актуален. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге на сегодняшний день представлены практически все федеральные игроки. Некоторые местные производители сообщают, что из-за политики отдельных торговых сетей на прилавки сложно пробить их продукцию. Зачастую сети выставляют ограничения по цене: товар должен быть не дороже определённого предела.

По словам самих производителей, такая политика приводит к тому, что на прилавках сетевых магазинов зачастую оказывается низкокачественный товар. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в некоторых магазинах отдельных федеральных сетях овощи и фрукты выглядят весьма непрезентабельно, а в ящиках очень много гнили.

Впрочем, основная часть населения делает выбор в пользу крупных сетей. Это во многом связано с тем, что товар там можно купить дешевле. Спасением для местных производителей зачастую оказываются местные торговые сети, работающие на Среднем Урале, а также отдельные небольшие магазины. Однако они не всегда могут выдержать конкуренции с федеральными игроками и часто закрываются. В Екатеринбурге буквально в апреле закрылся один из магазинов. Не выдержал конкуренции со стороны разместившегося рядом федерального игрока.

Впрочем, претензии по качеству овощей и фруктов есть и к небольшим торговым точкам. Кроме того, в регионе активно практикуется проведение сельскохозяйственных ярмарок, но и на них, казалось бы, проводимых для благо населения, запросто можно нарваться не только на гниль, но и на обсчёт, и на обвес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на заседании президиума Совета законодателей РФ в Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что предложение одного из участников заседания президиума внимательнее отнестись к идее увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25% до 30% считает правильным, иначе, по его словам, в стране наступит полный монополизм, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию. Вместе с тем, он отметил, что не уверен в том, нужно ли ограничивать совокупное присутствие федеральных сетей в регионе.

Отметим, идея увеличить долю присутствия торговой сети на конкретной территории прорабатывается в правительстве России. Вопрос президенту об этом задал спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

Добавим, сейчас одна торговая сеть не может иметь в каждом городе долю более чем в 25%. Между тем, по данным издания E1.Ru, на октябрь 2014 года доля крупных сетей превышала установленную законом в 12 городах Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал не допустить монополизма торговых сетей в регионах

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