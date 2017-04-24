Севастополь хочет договориться с Минобороны о землях под жилую застройку

Севастополь, , 15:32 — REGNUM Правительство Севастополя постарается договориться с Минобороны РФ об использования земель ведомства в интересах комплексной застройки «Молочной балки». Об этом вице-губернатор Илья Пономарев заявил на пресс-конференции 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Действительно, есть проблемы с землями Минобороны РФ. Мы в рабочем порядке постараемся эти вопросы решить, — сказал Пономарев. — Безусловно, развитие этого проекта потребует тесного взаимодействия с военным ведомством. Там сложно совместить проект жилой застройки и одновременное размещение тех объектов, которые, как предполагается, будут размещены в рамках проекта Минобороны — парка «Патриот».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля командующий Черноморским флотом Александр Витко заявил о том, что Минобороны может построить парк «Патриот» на Стрелецком холме (или иначе — в Молочной балке — прим. ИА REGNUM ), на земли которого есть планы у власти Севастополя.

«Я просил бы внимательно относиться к тем планам, которые вы строите. В стратегии затронуты части земель министерства обороны. У нас на них есть планы, в том числе по Стрелецкому холму: с вариантом размещения парка «Патриот», — сказал Витко.

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Как ранее заявлял инициатор проекта «Молочной балки», руководитель Союза строителей Севастополя Александр Лившиц, примерно 50 га территории, планируемой под застройку, сейчас находится в частной собственности. В числе основных собственников — заводы «Муссон», «Маяк», «Эпицентр». Еще 25 га принадлежат городу и Минобороны.

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