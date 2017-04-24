АБР предоставил Узбекистану $80 млн для электрификации железной дороги

Ташкент, , 14:35 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) одобрил выдачу кредита Узбекистану на сумму 80 миллионов долларов для электрификации 145 километров железной дороги, которая соединит города Пап, Наманган и Андижан. Об этом сообщается на сайте АБР.

Электрифицированный участок дороги является частью Коридора второй программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) — важнейшего транспортного звена в регионе, отмечается в сообщении.

Проект должен улучшить качество грузовых и пассажирских железнодорожных услуг, связав основные города в Ферганской долине — месте проживания почти трети населения Узбекистана — с Ташкентом.

Общая стоимость проекта — 177,45 миллиона долларов, с долей финансирования ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» (Узбекские железные дороги) и правительства страны в размере 97,45 миллионов долларов.

Узбекистан стал членом АБР в 1995 году. В настоящее время портфель сотрудничества банка и Узбекистана включает 59 проектов общей стоимостью свыше 14 млрд долларов, в рамках которых привлечено финансирование банка более чем на 6 млрд долларов.

Среди крупных реализованных и реализуемых проектов с участием Азиатского банка развития — строительство современных парогазовых установок на Талимарджанской и Тахиаташской тепловых электростанциях, модернизация высоковольтных линий электропередачи, строительство типовых жилых домов в сельской местности, реконструкция систем водоснабжения и объектов санитарии в различных регионах республики, восстановление системы Аму-Бухарского машинного канала, электрификация железной дороги Мараканд-Карши, поддержка проектов малого бизнеса, предпринимательства и многие другие.

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