Поезд из России подстегнет развитие «революционной вотчины» Компартии Китая

Наньчан, Китай, , 07:06 — REGNUM

Грузовой поезд, соединяющий Россию с городом Ганьчжоу китайской провинции Цзянси, прибыл на бывшую революционную вотчину Компартии Китая в субботу 22 апреля с товарами из России на борту, сообщает агентство «Синьхуа».

Его путь пролегал из Канска, где он был загружен 38 контейнерами груза, после чего он проследовал 7000 км прежде чем добраться до города Ганьчжоу на востоке КНР.

Ганьчжоу окружен сложным ландшафтом. В эпоху становления революционного движения в Китае в XX веке этот город играл ключевую роль для ведения борьбы в виду своей отдаленности, а также углубленности в горные цепи. Однако то, что в военное время служило преимуществом, в мирное время доставляет проблемы для экономического развития, сообщает издание.

Правительство пытается на протяжение последних нескольких десятилетий стимулировать региональное развитие, однако географическая обусловленность в значительной мере замедляет этот процесс, иногда даже сводя его на нет.

Поэтому население региона в существенной степени живет в нищете. Поезд доставит ресурсы из Европы и ускорит региональное развитие, сообщает агентство.

Напомним, что в рамках проекта «Нового шелкового пути» Китай активно налаживает железнодорожное сообщение с соседними странами, в том числе и с Россией.

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