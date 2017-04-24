Понедельник, 24 Апреля 2017 года
06:18:47 МСК

Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат

Экономика

«У проекта нет поддержки со стороны российского государства»

Владивосток, 24 апреля 2017, 05:46 — REGNUM  Компания «Новый угольный терминал», в апреле 2016 года ставшая резидентом свободного порта Владивосток, не приступила к строительству крупнейшего в регионе перевалочного комплекса из-за отсутствия поддержки со стороны российского государства. Приморский край на год теряет инвестиции со стороны японской компании-учредителя TOSEI Co., Ltd, размер которых составляет 866 млн долларов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Развитие Дальнего Востока: в поисках плана Б

По словам заместителя гендиректора «Нового угольного терминала» Алексея Щепина, запланированное на начало 2017 года строительство перевалочного комплекса не стартовало. Руководство так и не дождалось от Минэкономразвития РФ письма-намерения, в котором было бы указано, что России нужен терминал, который каждый год будет давать в бюджеты всех уровней налогов на 50 млн долларов, не говоря уже о рабочих местах для приморцев.

«У проекта нет поддержки со стороны российского государства, на которую рассчитывали наша японская компания-учредитель TOSEI Co., Ltd и кредитор проекта в лице одного из японских банков, — цитирует Щепина ИА «Восток России». — Пока мы вынуждены сдвинуть весь график на год вперед. Поэтому запуск первой очереди запланирован уже не на 2019, а на 2020 год».

Читайте также: Угольные терминалы Находки погрязли в собственной пыли и нарушениях

Планировалось, что резидент построит первый на Дальнем Востоке «публичный» угольный терминал, то есть разрушит местную монополию и станет независимым оператором. Руководство НУТ заявило, что сегодня малые и средние производители угля из Приморья не имеют возможности экспортировать «чёрное золото» на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, однако новый терминал закрыл бы большую часть дефицита в пропускных мощностях региона.

«Он даст возможность заниматься экспортом угля непосредственно важнейшей для России стране-импортеру, а также целому легиону мелких и средних угледобывающих фирм Дальнего Востока и Сибири, пока не имеющих полноценного грузоперевалочного доступа к азиатским рынкам, но мечтающих его получить», — добавил Щепин.

Читайте также: Жители Находки просят Путина заняться угольной проблемой

Если компания наконец-таки получит необходимую поддержку от российского государства, она обещает построить угольный терминал вдали от населённых пунктов — минимум в 3,5 километрах от них — и сведёт к минимуму вредное воздействие угольной пыли на экологию. Проект предусматривает защиту конвейерных линий специальными кожухами, систему орошения штабелей угля водой летом и специальным составом, сковывающим уголь сверхтонкой плёнкой, — зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, за последние два года на Дальний Восток было привлечено инвестиций на 25 млрд рублей, причём на долю иностранных компаний приходится свыше 30% капиталовложений. По его словам в регионе были созданы беспрецедентные условия экономического развития, в том числе территории опережающего развития, свободный порт Владивостока.

Читайте также: Дальний Восток: «Деньги, ТОРы, крупные проекты идут мимо населения»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с отчётом о работе правительства перед Госдумой, заявил, что на Дальнем Востоке используются уникальные подходы к региональному развитию, решаются нетривиальные задачи, работает механизм инфраструктурной поддержки крупных инвестиционных проектов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свободные порты Дальнего Востока
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное