Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат

Владивосток, , 05:46 — REGNUM Компания «Новый угольный терминал», в апреле 2016 года ставшая резидентом свободного порта Владивосток, не приступила к строительству крупнейшего в регионе перевалочного комплекса из-за отсутствия поддержки со стороны российского государства. Приморский край на год теряет инвестиции со стороны японской компании-учредителя TOSEI Co., Ltd, размер которых составляет 866 млн долларов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам заместителя гендиректора «Нового угольного терминала» Алексея Щепина, запланированное на начало 2017 года строительство перевалочного комплекса не стартовало. Руководство так и не дождалось от Минэкономразвития РФ письма-намерения, в котором было бы указано, что России нужен терминал, который каждый год будет давать в бюджеты всех уровней налогов на 50 млн долларов, не говоря уже о рабочих местах для приморцев.

«У проекта нет поддержки со стороны российского государства, на которую рассчитывали наша японская компания-учредитель TOSEI Co., Ltd и кредитор проекта в лице одного из японских банков, — цитирует Щепина ИА «Восток России». — Пока мы вынуждены сдвинуть весь график на год вперед. Поэтому запуск первой очереди запланирован уже не на 2019, а на 2020 год».

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Планировалось, что резидент построит первый на Дальнем Востоке «публичный» угольный терминал, то есть разрушит местную монополию и станет независимым оператором. Руководство НУТ заявило, что сегодня малые и средние производители угля из Приморья не имеют возможности экспортировать «чёрное золото» на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, однако новый терминал закрыл бы большую часть дефицита в пропускных мощностях региона.

«Он даст возможность заниматься экспортом угля непосредственно важнейшей для России стране-импортеру, а также целому легиону мелких и средних угледобывающих фирм Дальнего Востока и Сибири, пока не имеющих полноценного грузоперевалочного доступа к азиатским рынкам, но мечтающих его получить», — добавил Щепин.

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Если компания наконец-таки получит необходимую поддержку от российского государства, она обещает построить угольный терминал вдали от населённых пунктов — минимум в 3,5 километрах от них — и сведёт к минимуму вредное воздействие угольной пыли на экологию. Проект предусматривает защиту конвейерных линий специальными кожухами, систему орошения штабелей угля водой летом и специальным составом, сковывающим уголь сверхтонкой плёнкой, — зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, за последние два года на Дальний Восток было привлечено инвестиций на 25 млрд рублей, причём на долю иностранных компаний приходится свыше 30% капиталовложений. По его словам в регионе были созданы беспрецедентные условия экономического развития, в том числе территории опережающего развития, свободный порт Владивостока.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с отчётом о работе правительства перед Госдумой, заявил, что на Дальнем Востоке используются уникальные подходы к региональному развитию, решаются нетривиальные задачи, работает механизм инфраструктурной поддержки крупных инвестиционных проектов.