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Сотни тысяч австралийцев с трудом могут выплачивать кредиты по ипотеке

Экономика

Рост цен на жилье в Австралии поставил людей на грань выживания

Канберра, 24 апреля 2017, 05:31 — REGNUM  

Неимоверные усилия прикладывают несколько сотен тысяч австралийцев для своевременной выплаты ипотечных кредитов. Такие данные опубликовал исследовательский центр Digital Finance Analytics (DFA), сообщает 24 апреля агентство Xinhua, со ссылкой на австралийские СМИ.

Согласно опубликованным в докладе данным, 300 тысяч австралийцев едва в состоянии выплачивать ежемесячные платежи по кредитам за жилье. В случае же, если процентные ставки увеличатся еще на 2%, то число людей, поставленных на грань выживания, увеличится в два раза и составит 600 тысяч человек. Даже повышение на 0,5% прибавит к списку борющихся за существование людей еще 50 тысяч.

Между тем директор DFA Мартин Норс уверен, что процентные ставки по ипотеке неизбежно будут расти в ближайшие 18 месяцев.

«У нас сегодня много домашних хозяйств, которые находятся на грани, — заявил Норс. — Им удается выполнить свои выплаты, но они меньше тратят на магазины, сокращают расходы на другие вещи, вкладывают больше денег в кредитные карты и их обслуживание».

За последние 10 лет цены на жилье в крупных городах Австралии выросли почти в два раза. Задолженность граждан по ипотеке в сочетании с медленным ростом заработной платы может привести к финансовому кризису в Австралии, считает директор DFA.

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