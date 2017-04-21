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Казахстанскую баранину проверяют китайские санинспекторы

Экономика

Специальная инспекция из КНР по контролю за качеством посетит хозяйства пяти крупнейших казахстанских производителей баранины

Баранина
Иллюстрация: Commons.wikimedia.org
Баранина

Астана, 20 апреля 2017, 19:54 — REGNUM  В Казахстан из Китая прибыла специальная инспекция, в состав которой вошли эксперты Главного управления по контролю за качеством инспекции и карантина (ГУККИК) и Главного управления по сертификации аккредитации (ГУСА) Китайской народной республики. Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана, гости прибыли для проведения оценки ветеринарной системы Казахстана, а также для инспекции предприятий по производству баранины. Проверка казахстанских производителей продлится с 19 по 27 апреля.

«Казахстанские предприятия — производители баранины были отобраны Министерством сельского хозяйства Казахстана совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Ассоциацией экспортеров. Китайская инспекция посетит пять крупных производителей баранины в Казахстане», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минсельхозе также подчеркивают, что в ГУККИК и ГУСА КНР на сегодняшний день находится 10 тысяч заявок от более чем 100 стран мира, однако заявки Казахстана рассматриваются в Китае в приоритетном порядке, благодаря достигнутым договоренностям в рамках рабочей поездки министра сельского хозяйства республики Аскара Мырзахметова в КНР в начале апреля 2017 года.

Напомним, рабочий визит казахстанской делегации в Пекин состоялся 2 апреля. В рамках визита Аскар Мырзахметов обсудил с министром коммерции Китая Чжун Шанем новые направления экономического развития, инвестирование в казахстанские проекты по глубокой переработке, а также рост поставок казахстанской продовольственной продукции на рынки КНР. Там же было отмечено, что в период с 2014 по 2016 годы казахстанские бизнесмены поставили на китайский рынок 200 тысяч тонн продовольствия.

Между тем, 3 апреля в Астане состоялась пресс-конференция вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой, которая сообщила, что казахстанские производители смогут уже во второй половине 2017 года поставлять в Китай баранину. По словам Исаевой, такая возможность появится в том случае, если мясопроизводители успешно пройдут проверку китайской инспекции по обеспечению пищевой безопасности.

«Включение предприятий в реестр для того, чтобы они могли получить разрешение на поставку продукции в Китай — это постоянно действующий процесс. Мы никакие предприятия ограничивать не будем, наоборот, мы сейчас проводим работу по сверке действующих предприятий и помогаем заполнять им заявки. Конечно, в рамках одной инспекции все предприятия проверить невозможно, но будет дана оценка в целом системы. Мы надеемся на то, что потом с ветеринарной службой Китая мы сможем договориться о том, чтобы или под гарантию нашей ветеринарной службы, или после признания итогов аудита нашей системы, мы смогли получить право самим аттестовывать и включать в реестр предприятия нашей страны, чтобы они могли экспортировать. Такой механизм уже действует в рамках ЕАЭС», — сообщила Исаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан намерен за три года довести экспорт зерна в Китай до 1 млн тонн

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