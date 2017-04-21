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«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту

Экономика

Реализации российского газопровода «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море до Германии, вновь вставляют палки в колеса. На этот раз – Дания

Маршрут газопровода Nord Stream
Иллюстрация: Nord-stream.com
Маршрут газопровода Nord Stream

Копенгаген, 21 апреля 2017, 04:40 — REGNUM  

Экономический, казалось бы, проект газопровода «Северный поток — 2» всегда был опутан сетью политических интриг. Редактор ИА REGNUM Анастасия Полозкова анализирует попытки заинтересованных стран политизировать проект СП-2 и приходит к интересным выводам.

С самого начала ряд стран выступал категорически против этого проекта. Так, легко объяснить беспокойство украинской стороны, потому что «Северный поток — 2» потенциально означает, что контакт на транзит газа через Украину может не быть продлен. Что лишит Украину огромных доходов. И если в ЕС теперь реже выступают за сохранение транзита, то в США этот вопрос, напротив, начинает подниматься чаще. Как говорит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджет Бринк, газопровод сделает Европу сильно зависимой от российского газа. Цифры, впрочем, это не подтверждают, но выпады в адрес СП-2 Вашингтон делает регулярно. Да и Украина не намерена сдаваться без боя.

К странам, политизирующим этот проект, теперь подключилась и Дания. Руководство этой страны намерено внести в действующее законодательство поправки, которые смогут помешать прокладке СП-2 в ее территориальных водах. Причем Дания занимает интересную позицию: на следующий день после того, как появилась информация о поправках, власти страны уточнили свою позицию: она совпадает с мнением Евросоюза, но все-таки правительство рассмотрит законопроект, который позволит учитывать не только экологические причины (как сейчас), но и внешнеполитические. Если поправки будут приняты, то политизация энергетического проекта окажется закреплена на законодательном уровне.

Смогут ли противники СП-2 помешать завершению его строительства и каковы их реальные шансы, читайте в статье «Быть или не быть»: Дания на пути Nord Stream — 2

Читайте другие статьи Анастасии Полозковой по вопросам энергетики и ее политическим аспектам

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