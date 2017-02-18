Инвестиции, газификация и комплексная застройка: планы курского губернатора

Курск, , 08:28 — REGNUM В Курской области индекс физического объема валового регионального продукта по итогам 2016 года составил 102,5%, индекс промышленного производства — 104,9%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, губернатор Александр Михайлов отчитался перед депутатами облдумы об итогах года.

За последние 10 лет регион, по словам Михайлова, ни разу не допустил спада объема промышленного производства. На протяжении последних трех лет в отраслевые планы по импортозамещению вошли 25 проектов курских предприятий. Создан региональный фонд поддержки промышленных предприятий, чтобы и средние, и малые курские предприятия могли получить поддержку. В аграрном кластере сейчас действуют 19 соглашений с инвестиционными кампаниями. В 2016 году был реализован ряд инвестпроектов. Например, в декабре в Линце Железногорского района компания «Агропромкомплектация» сдала в эксплуатацию мясоперерабатывающий завод мощностью в миллион голов в год.

В 2016 году регион произвел 4,7 млн тонн зерна и вошел в шестерку лучших в России. По валовому сбору сахарной свеклы (5,6 млн тонн) — в тройку лучших регионов в стране. Общая мощность сахарных заводов возросла до 30 тысяч тонн в сутки.

В 2017 году в отрасль будет направлено около 2,5 млрд рублей инвестиций. «И это будет как раз залогом того, что мы и можем по производству сахара и дальше задавать тон. По производству мяса мы вошли сейчас в пятерку лучших в стране. В феврале в Суджанском районе вступит в строй первая очередь комплекса по откорму 30 тысяч КРС — проект компании ИА REGNUM стоимостью два миллиарда рублей. В целом планируется три таких площадки на 100 тысяч голов. Общая стоимость проекта — шесть миллиардов рублей инвестиций. Также в планах холдинга на ближайшие четыре года — проект по созданию свиноводческого дивизиона на 160 млрд рублей», — рассказал губернатор. Он также добавил, что реализация этого проекта позволит создать в сельских районах 9,5 тыс. новых рабочих мест.

В строительстве жилья, прирост составил 1,3%. По итогам года уровень газификации региона достиг 95%, а в сельской местности — 91%. Область будет и дальше сотрудничать с ПАО «Газпром». «На встрече с Алексеем Миллером договорились, что продолжим строительство спортивных объектов в сельских районах и конноспортивной школы в Курске. Есть и серьезные проблемы, практически все ГРС перегружены. Мы сейчас ставим вопрос, чтобы «Газпром» модернизировал и повысил мощность этих объектов», — отметил Михайлов.

С учетом корректировок бюджета на дорожное строительство в 2017 году будет направлено не меньше прошлогодней цифры, пообещал губернатор. За счет областного бюджета будет закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Конышевке, такой же появится в Курске, а стадион с искусственным покрытием — в городе Щигры. Также губернатор согласился с предложением депутатов вести комплексную застройку в областном центре, чтобы одновременно с жилыми домами строились социальные объекты.