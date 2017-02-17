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Конфликт Google и ФАС: «В худшем случае топ-менеджеры сядут в тюрьму»

Экономика
Дело, связанное с вменяемым компании Google нарушением законодательства Российской Федерации, перешло в заключительную стадию

Москва, 17 февраля 2017, 16:54 — REGNUM  Корпорация Google практически исчерпала все внутригосударственные возможности для признания решения антимонопольного органа незаконным — дело переходит в заключительную стадию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил управляющий адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк, комментируя новость о регистрации Арбитражным судом Москвы нового иска Google к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).

«Резонансное дело, связанное с вменяемым компании Google нарушением законодательства Российской Федерации о запрете недобросовестной конкуренции, перешло в заключительную стадию», — заявил Ковбасюк.

«Компания в настоящий момент исчерпала все внутригосударственные возможности для признания решения антимонопольного органа незаконным», — указал он.

Юрист подчеркнул, что действующее законодательство об административных нарушениях предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 500 тыс. тысяч рублей за невыполнение предписаний ФАС о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и/или согласованных действий.

«Соответственно, поскольку в рамках судебной проверки обоснованности административного акта суды не выявили каких-либо нарушений, в случае его невыполнения на компанию Google подобные штрафы могут быть наложены повторно», — подчеркнул Ковбасюк.

«При этом, анализируя возможности эскалации ответственности компании, следует подчеркнуть, что факт обращения ФАС в судебный орган за принудительным исполнением предписания никак не влияет на текущую квалификацию спора — стороны остаются, так сказать, в арбитражно-процессуальных границах», — продолжил он.

«Однако в отличие от ответственности за невыполнение предписания административного органа, неисполнение решения суда уже может повлечь уголовно-правовые санкции, установленные статьей 315 Уголовного кодекса», — пояснил эксперт.

При наихудшем варианте развития событий топ-менеджеры Google, ответственные за неисполнение судебного решения, «могут быть приговорены к лишению свободы на срок, не превышающий двух лет», утверждает адвокат. В то же время, по его словам, уголовные дела, предметом которых является состав, предусмотренный статьей 315 Уголовного кодекса, не получили широкого распространения в судебной практике.

Напомним, что конфликт Google и ФАС начался в феврале 2015 года, когда после жалобы «Яндекса» ФАС выдвинула обвинение американской интернет-компании в нарушении закона о конкуренции. В ведомстве считают, что, согласно законодательству, для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, при этом размещены на приоритетных местах. В свою очередь, поисковая система Google должна использоваться по умолчанию, указали в ведомстве.

Таким образом, ФАС предписала компании устранить нарушения, а также скорректировать договор с производителями устройств. В августе прошлого года ФАС утвердила штраф для Google в размере 438 млн руб. Google несколько раз пыталась оспорить решение антимонопольного ведомства, но суд отказался удовлетворять требования компании.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС РФ отказался передавать дело Google Суду по интеллектуальным правам

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