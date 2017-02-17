Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»

В начале 2017 года Белоруссия возобновила поставки мазута в ЕС через украинский порт

Минск, , 15:54 — REGNUM В январе 2017 года Белоруссия возобновила поставки мазута в Великобританию через украинский порт Одесса-Пересыпь. Объемы транзита составили 36 тыс. тонн мазута. С июня 2016 года это стало первой поставкой мазута из Белоруссии через Украину. Об этом сообщил портал OilNews со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».

В целом транзит нефтепродуктов через украинский порт в январе составил всего 40,3 тыс. тонн, а это более чем вдвое меньше, чем за аналогичный период 2015 года, когда транзит достигал 89,9 тыс. тонн. По итогам 2016 года транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 356,4 тыс. тонн, это в 6,3 раза меньше показателя прошлого года (2,2 млн тонн).

В связи с этим встает вопрос: почему Белоруссия возобновила экспорт своего мазут через порт Одесса-Пересыпь? В комментарии ИА REGNUM директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что произошло это, скорее всего, по экономическим причинам. Поддержка порта Украины, через который в разы упали перевалки, ни при чем.

«Белорусы деньги считать умеют. Думаю, что просто выгодно стало данное направление», — сказал эксперт.

Он напомнил, что у Белоруссии сейчас идут политические игры с Россией по поводу поставок газа и нефти. В данном случае же политических мотивов, по мнению Пикина, здесь нет. Скорее всего, порт Одессы предложил белорусской стороне более адекватные условия, и поставлять мазут из Белоруссии в Великобританию по этому транспортному пути оказалось дешевле.

Напомним, что в 2014 году Белоруссия увеличила экспорт мазута через украинские порты Одесский, Южный, Николаевский, Севастопольский почти в два раза по сравнению с 2013 годом. Тогда это произошло, потому что Украина решила простимулировать транзит через свои порты, и государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» установила скидки на перевозку белорусского мазута в направлении портов.

Отмечалось, что удешевление перевозок белорусского мазута произошло на 70% к базовому тарифу по маршруту от станции Барбаров (БЖД) через погранпереход Бережесть до портов Украины, работающих с данной номенклатурой, — Одесский, Южный, Николаевский, Севастопольский. Кроме того, была предусмотрена скидка в размере 30% на возврат собственных и арендованных вагонов после выгрузки в данных портах груза.

Поставкой мазута в направлении украинских портов занимается «дочка» спецэкспортера белорусских нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» — «БНК-Украина». Она является эксклюзивным экспортером нефтепродуктов производства «Нафтан» в Витебской области, «Мозырский НПЗ» в Гомельской области из ресурса белорусских предприятий.

С 4 июля Мозырский НПЗ прекратил поставки на условиях «спот», то есть когда оплата по сделке осуществляется немедленно. Ресурс продавался только на условиях долгосрочных контрактов. Кроме того, НПЗ «Нафтан» заявил об отсутствии предложения бензина К-5 на июль для Украины.

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