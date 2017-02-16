Законопроект о дополнении документов о бухучете актами ЦБ внесен в Госдуму

ЦБ будет регулировать план счетов бухучета для банков и некредитных финансовых организаций, следует из документа

Москва, , 16:11 — REGNUM Перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета предлагается дополнить новым видом документа — нормативными актами ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и первый зампред комитета Игорь Дивинский («Единая Россия»).

Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядок их применения, а также порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями устанавливаются нормативными актами ЦБ, следует из поправок.

Как отмечают авторы законопроекта, документ подготовлен по результатам анализа применения закона о бухгалтерском учете.