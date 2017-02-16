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Российские туристы возвращаются в Финляндию

Экономика
Граждане России стали самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии по итогам 2016 года
Финляндия
tpsdave
Финляндия

Хельсинки, 16 февраля 2017, 13:16 — REGNUM  В 2016 году на долю российских туристов в гостиницах Финляндии было записано 698 тысяч ночёвок, что на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 16 февраля, в Статистическом центре Финляндии, граждане РФ по-прежнему лидируют среди всех иностранных туристов в стране.

Финская сторона отмечает, что «возвращение российских граждан становится очевидным». Так, в декабре 2016 года отели Финляндии приняли 69 тысяч путешественников из России, что на 18% больше, чем за аналогичный месяц 2015 года. В целом в 2016 году иностранные туристы провели в Финляндии 5,8 млн ночей (+5% к прошлогоднему показателю).

Напомним, в 2014 году из-за ослабления рубля, спада в российской экономике и санкций резко сократилось количество приезжающих в Финляндию из РФ туристов. По данным финской стороны, спад турпотока из России составил 58%. Однако в конце 2016 года ситуация начала постепенно улучшаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники границу России с юго-восточной Финляндией пересекли в общей сложности 332 тысячи человек, что на 10% больше показателей 2015 года. В компании Global Blue, которая занимается подсчётом taxfree-покупок в городе Лаппеенранта, неподалёку от российско-финской границы, заявили о том, что продажи в среднем выросли на 5%. Владельцы торговых центров в приграничной Финляндии уже строят планы по расширению своего бизнеса, которые связаны с возвращением клиентов из России и оживлением торговли. «После трёх мрачных лет мы впервые видим проблески, указывающие на то, что россиян будет приезжать всё больше, а их покупательная способность улучшится», — рассказал в интервью финскому национальному вещателю Yle исполнительный директор компании Atma Trade Мохамад Дарвич.

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