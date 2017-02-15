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ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц

Экономика
Можно ожидать роста числа случаев выплаты серых зарплат

Москва, 15 февраля 2017, 17:47 — REGNUM  ВТБ24 ввел новый порядок банковского обслуживания для юридических лиц. По суммарному переводу денежных средств от юридических лиц физическим (заработная плата сотрудникам) установлена комиссия: до 150 тыс. рублей — 0%, от 150 тыс. рублей до 6 млн рублей — 6%, свыше 6 млн рублей — 10%.

Отмечаем, что изменения внесены в одностороннем порядке, без официального уведомления организации.

Фактически это означает дополнительный «налоговую нагрузку» на предприятие. Это может стать основанием для роста случаев выплаты серых зарплат в РФ.

Сотрудник пресс-службы ВТБ Виталий Сухинин не смог прокомментировать ИА REGNUM ситуацию.

Напомним, что ВТБ24 (ПАО) заявляет о себе как об одном из крупнейших участников российского рынка банковских услуг, входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. При этом ВТБ24 активно занимается спонсорской деятельностью. Проекты в области развития культуры и искусства, поддерживаемые банком, охватывают такие важнейшие области нашей культуры, как театр, изобразительное искусство, музыка, сохранение памятников культуры и искусства: Усадьба Jazz, Архангельск Блюз, Большой симфонический оркестр, Театр имени Е. Вахтангова, Дом Актера им. Яблочкиной, Большой театр, Московский театральный колледж под руководством О.Табакова. Кроме того, банк поддерживает НИУ ВШЭ, стипендиальную программу МИЭФ, Российское историческое общество.

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