Лишь 25 из 1130 госпредприятий Киргизии действительно работают

По мнению киргизских чиновников, ни национализация, ни приватизация не принесли госбюджету этой среднеазиатской страны достаточной прибыли в 2016 году

Бишкек, , 18:38 — REGNUM В настоящее время на балансе Фонда по управлению госимуществом Киргизии числятся 1130 государственных предприятий, при этом реально работающими являются только 2,2% из них. Такие данные прозвучали сегодня, 14 февраля, в ходе ведомственного заседания, посвященного итогам 2016 года, сообщила газета «Вечерний Бишкек».

«Нацстатком дал такую же информацию, Минюст говорит, что 535, Налоговая служба — 704, Социальный фонд — 485. Цифры у всех разные. Мы поэтому провели проверку на то, «живые» ли все эти предприятия. Выяснилось, что на сегодня функционирует всего 166 организаций. Из них в рамках оптимизации преобразования филиалов около 55 были объединены. Еще 50 переданы к более крупным госучреждениям. Всего мы сейчас имеем порядка 25 государственных предприятий», — подчеркнул замглавы Аппарата правительства Жылдызбек Исакулов.

По словам заместителя председателя ФУГИ Бекболота Алиева, в 2016 году ведомство получило от государственных компаний лишь 3 млрд 969,7 млн сомов (около 3,31 млрд рублей по текущему курсу) при плане в 5 млрд 68 млн сомов (свыше 4,22 млрд рублей).

Чиновник считает, что это произошло из-за того, что национализированные объекты Киргизии не приносят государству ожидаемой прибыли, а также из-за недополучения доходов от приватизации. Вместе с тем он также отметил, что в 2015 году Фонд перечислил в республиканский бюджет 3,6 млрд сомов (3 млрд рублей) вместо запланированных 3,5 млрд сомов (2,92 млрд рублей), пишет ИА «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2015 году профицит бюджета Киргизии составлял порядка 1,58 млрд сомов (около 1,32 млрд рублей по текущему курсу). В 2016 году нехватка средств в госказне этой среднеазиатской страны достигала 21,57 млрд сомов (17,97 млрд рублей). На 2017 год дефицит киргизского госбюджета запланирован не выше 23,3 млрд сомов (19,41 млрд рублей).

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