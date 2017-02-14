Эксперты Роспотребнадзора проверят виноделов Молдавии Экономика Будет решаться вопрос о возможности увеличения поставок молдавской алкогольной продукции в Россиию

Москва, , 14:06 — REGNUM Группа экспертов Роспотребнадзора прибыла в Республику Молдавия для ознакомления с работой, проводимой компетентными органами республики по вопросам обеспечения качества и безопасности винодельческой продукции, сообщили Роспотребнадзоре. В ходе визита группа российских экспертов посетит ряд винодельческих предприятий, поставляющих и планирующих поставлять алкогольную продукцию в Россию. По результатам визита экспертов будут сделаны выводы о возможности увеличения поставок молдавской алкогольной продукции на российский рынок.

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