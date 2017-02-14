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Венесуэла: нефтяная сделка по сокращению добычи необходима рынку

Экономика
Несмотря на то, что соглашение планируется реализовать до июня, страны уже выполнили условия сделки более чем на 80%
Танкер на озере Маракайбо. Венесуэла
The Photographer
Танкер на озере Маракайбо. Венесуэла

Каракас, 14 февраля 2017, 12:30 — REGNUM  Соглашение членов ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, по сокращению объемов добычи нефти положительным образом влияет на рынок. Условия сделки выполнены уже более чем на 80%, и Венесуэла, наиболее пострадавшая от обвала цен, надеется, что эта тенденция продолжится. Об заявил министр нефти и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес, пишет Noticias24.

Мартинес напомнил, что министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес недавно посетила с официальным визитом страны — производители нефти. В ходе турне было установлено, что подписанты соглашения придерживаются выполнения условий по уменьшению добычи черного золота.

«Уже есть конкретные цифры, мы близко к 80% от всего объема. По последним данным ОПЕК, мы находятся на таком уровне», — пояснил Нельсон Мартинес.

30 ноября в Вене ОПЕК приняла решение о сокращении объемов добычи нефти почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки в течение первого полугодия 2017 года. 10 декабря к сделке ОПЕК присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Они уменьшат свою добычу на 558 тыс. баррелей нефти в сутки, доля РФ — 300 тыс. баррелей в день. То есть в общей сложности 24 страны сократят добычу черного золота почти на 1,6 млн баррелей в сутки. Таким образом подписанты соглашения надеются стабилизировать ситуацию на международном нефтяном рынке после двухлетнего обвала цен на энергоноситель.

Соглашение по сокращению объемов производства нефти рассчитано на первые шесть месяцев 2017 года. Однако в последнее время нефтедобывающие страны все больше стали говорить о том, что возможно продление сделки до конца текущего года. Как ранее передавало ИА REGNUM, Иран, который сам в сделке в полной мере не участвует, призвал к таким мерам ОПЕК и еще 11 стран, подписавших соглашение. По мнению Тегерана, это необходимо для окончательной стабилизации рынка. В свою очередь, Россия в лице представителя РФ при международных организациях в Вене Владимира Воронкова считает, что это возможно. Однако с уверенностью говорить пока рано, решение может быть принято по итогам первого полугодия действия соглашения.

Что же касается Венесуэлы, то по итогам января 2017 года эта латиноамериканская страна сократила добычу нефти примерно на 90 тыс. баррелей в сутки, то есть более чем на 50% от обещанного уровня. Каракас изначально был одним из самых активных участников сделки и теперь поддерживает инициативу по продлению сокращения объемов добычи нефти до конца 2017 года.

Согласно исследованию консалтинговой конторы Oxford Economics, Венесуэла наиболее сильно пострадала от обвала цен на нефть. Несколько лет высоких цен на нефть позволили стране снизить количество бедняков и улучшить экономическую ситуацию. Однако теперь для сбалансирования бюджета Венесуэлы цены на нефть должны быть не менее $100 за баррель. Эксперты ожидают, что падение экономики государства продолжится в 2016 и 2017 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР и Венесуэла подписали более 20 соглашений на сумму $2,7 млрд

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