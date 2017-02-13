Казахстанские работодатели в 2016 году отдавали предпочтение гражданам КНР

Астана, , 17:08 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстан огласило статистику по трудовой миграции за 2016 год. Согласно распространенному сегодня, 13 февраля, сообщению, казахстанские работодатели в 2016 году привлекали трудовых мигрантов преимущественно из Китая (12 699 человек), Турции (3502 чел.), Узбекистана (1564 чел.), Великобритании (1474 чел.) и Индии (1388 чел).

«В 2016 году местными исполнительными органами было выдано 36 тысяч 792 разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) для осуществления трудовой деятельности на территории Казахстана. Из них выдано 2076 — по первой категории (руководители и их заместители), 7043 — по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 16 811 человек и 8542 человека, соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

В нем также говорится, что у 3768 работодателей, которые привлекали ИРС в 2016 году, количество рабочих мест, занятых гражданами Казахстана составило 470 398 единиц, что составило 94% от общей численности работников.

«В 2016 году работодателями, привлекавшими ИРС, для граждан Казахстана создано — 16 тысяч 259 рабочих мест, прошли профессиональную подготовку и переподготовку — 1340 казахстанских граждан, осуществлено повышение квалификации — 5427 местных работников и 11 иностранных специалистов были заменены казахстанскими кадрами», — отмечается в пресс-релизе.

В министерстве также напоминают, что с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.

«Взамен этим особым условиям работодатели должны оплатить налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 месячных расчетных показателей (1 МРП равен 2269 тенге или же 453,8 руб.), в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 до 530 тысяч тенге (58−106 тыс. руб.). При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям — не менее 70%; по специалистам и квалифицированным рабочим — не менее 90%», — резюмируется в сообщении Минздравсоцзащиты.

Напомним, как сообщала в сентябре 2016 года вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Светлана Жакупова на третьей встрече высших должностных лиц Алматинского процесса по защите беженцев и международной миграции, в 2015 году из России в Казахстан в поисках заработка прибыли 12 529 человек, из Армении — 2074, из Киргизии — 1138 и из Белоруссии — 608 граждан.

Отметим также, что в 2016 году, по официальным данным, 210 тысяч иностранцев получили разрешения от органов внутренних дел на работу в домашних хозяйствах Казахстана. В 2015 году количество таких работников составляло 141 тыс. человек.

Следует также напомнить, что за первое полугодие 2016 года количество граждан, выезжающих из Казахстана на постоянное место жительства (ПМЖ), выросло почти на 17%. При этом число прибывающих в Казахстан на ПМЖ сократилось на 24%. Кроме того, как сообщал Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, из стран СНГ в республику прибыли 73,5% мигрантов, а выбыли в страны СНГ — 88,1%.

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