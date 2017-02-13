Утверждены правила предоставления субсидий на благоустройство городов РФ

На эти цели предусмотрены средства в объёме 20 млрд рублей

Москва, , 14:36 — REGNUM Постановлением правительства РФ утверждены правила субсидий на поддержку государственных программ субъектов Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. В федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрены средства в объёме 20 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Правилами устанавливаются порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий, а также порядок контроля их использования.

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств регионов, в том числе по благоустройству территорий муниципальных образований, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков), дворовых территорий.

При этом под дворовой территорией понимаются территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Субсидии будут предоставляться регионам на основе соглашения между Минстроем России и высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации.

Эффективность использования субсидий будет оцениваться путём сравнения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии и значений показателей результативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам года.