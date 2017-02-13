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Рязанский губернатор делится планами на фоне слухов об отставке

Экономика
В текущем году Рязанскую область ждет капитальный ремонт дорог и строительство соцобъектов

Рязань, 13 февраля 2017, 12:13 — REGNUM  В 2017 году в Рязанской области на ремонт и строительство дорог планируют потратить более 5 млрд рублей. Об этом в интервью телеканалу «ТРК» сообщил губернатор Олег Ковалев. Достаточно крупная сумма пойдет на строительство дорог между населенными пунктами. Кроме того, 700 млн рублей планируют выделить областному центру.

«Самое главное — несколько позиций, по которым надо необходимо очень жестко работать. Это повышение уровня безопасности дорог: и федеральных, и региональных. Это и разметка, и светофоры, и видео‑ и фото-фиксация, и дорожная обстановка: предупреждающие знаки, а также освещение. Кром того, будем следить и за качеством дорожных работ и эффективностью использования дорожных средств. И я уверен, что к осени дороги в Рязанской области будут совсем другие», — сказал Олег Ковалев.

Кроме того, Олег Ковалев отметил, что необходимо работать над тем, что бы тендеры выигрывали местные компании.

«У нас хорошие мощности у рязанских компаний. Я бы не хотел, чтобы тендеры выигрывали пришельцы из других регионов», — заявил глава региона.

Кроме того, сообщает корреспондент ИА REGNUM, губернатор подробно остановился на программе ремонта и строительства учреждений культуры и образования. По его словам, в этом году намечено отремонтировать шесть домов культуры, более десятка спортзалов, а также завершить строительство двух крупных объектов — Академии борьбы и детского технопарка в областном центре.

Олег Ковалев остановился и на итогах работы региональных властей. Глава области, в частности, сказал, что за несколько лет в регионе было построено примерно 180 социальных объектов, в том числе 20−25 объектов здравоохранения. Также он отметил достижения предприятий региона — к примеру, предприятия ОПК сейчас загружены на три года вперед.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, масштабное интервью главы региона о планах на будущее появилось на фоне ожиданий смены губернатора. По данным сразу нескольких источников, отставка Олега Ковалева может произойти уже на этой неделе (с 13 по 19 февраля). ряд изданий уже заявил, что врио главы региона будет назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов. Впрочем, сам депутат пока не спешит комментировать эту информацию. Отказываются от комментариев и в правительстве Рязанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатором Рязанской области может стать депутат Госдумы — СМИ

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