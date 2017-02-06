Смена губернатора в Рязанской области более чем возможна

Рязань, , 12:31 — REGNUM Губернатор Рязанской области Олег Ковалев может лишиться поста в ближайшее время по трем причинам. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM рязанский политолог Владимир Авдонин, сыграть роль могут возраст губернатора, не лучшее положение дел в регионе и активность конкурентов.

В частности, среди конкурентов называются сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин и предприниматель и сопредседатель местного отделения ОНФ Игорь Трубицын. Однако, по мнению Владимира Авдонина, скорее всего, врио главы области станет человек из Москвы.

«Скорее всего, будет все-таки какой-то человек из Москвы, который вхож в Кремль, потому что названные люди имеют минусы, которые вряд ли будут благоприятны при их назначении», — сказал Владимир Авдонин.

Кроме того, эксперт прогнозирует достаточно сильные изменения в правительстве Рязанской области.

ИА REGNUM напоминает, что 5 февраля газета «Ведомости» сообщила о том, что в ближайшее время будет объявлено об отставках нескольких губернаторов. Кроме Олега Ковалева в списке губернаторов, за которыми сейчас тщательно следят, — глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, новгородский губернатор Сергей Митин, а также глава Ивановской области Павел Коньков и глава Пермского края Виктор Басаргин.

Олег Ковалев занимает пост губернатора Рязанской области с 2008 года. Тогда он был назначен на должность президентом. В 2012 году он досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в выборах, которые выиграл в первом туре. К слову, нынешний сенатор Игорь Морозов также принимал участие в выборах. Тогда он баллотировался от партии «Патриоты России». Однако позже он отказался от выборов в обмен на пост губернаторского сенатора.

Отметим, что источники говорят об отставке Олега Ковалева не в первый раз. К примеру, в мае 2016 года СМИ сообщали о том, что губернатор может уйти с поста, став сенатором от Рязанской областной думы. Однако этого не произошло. Сейчас Олег Ковалев пока не сообщает, будет ли он баллотироваться на пост главы региона во второй раз.

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