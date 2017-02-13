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Китай обеспечивает шестую часть внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга

Экономика
Об этом заявил консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Фэтай

Пекин, 13 февраля 2017, 07:08 — REGNUM  Бизнесмены из Китая и России обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества на втором Российско-китайском деловом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает 12 февраля китайское информационное агентство «Сихньхуа».

По словам консула КНР в Санкт-Петербурге Ван Фэтая, который также принял участие в форуме, последние годы ознаменовались активным развитием сотрудничества российского Санкт-Петербурга и китайского бизнеса. В частности, в Северной столице открылось представительство Торгово-промышленного банка Китая (ICBC).

Агентство также приводит слова начальника управления внешнеэкономического сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакарова, который утверждает, что шестая часть внешнеторгового оборота города пришлась на Китай в 2016 году, что делает Поднебесную крупнейшим и основным партнером города.

Модератором дискуссии выступил экономист Михаил Хазин. Основной темой форума в этом году, как сообщает агентство, стала «Интеграция бизнеса России и Китая в рамках сопряжения проектов Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». По словам Хазина, экономика долларовой глобализации подходит к своему завершению, поэтому на повестке дня стоит поиск путей региональной интеграции, которая только и может дать импульс к экономическому развитию.

Также, по сведениям «Синьхуа», на форуме было подписано 8 соглашений о сотрудничестве компаний из Китая и России, а также были проведены разного рода презентации.

ИА REGNUM напоминает, что первый Российско-китайский деловой форум в Санкт-Петербурге прошел 15 июня 2016 года. На нем, как и на нынешнем форуме, затрагивались вопросы развития совместных деловых отношений Северной столицы и Поднебесной.

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