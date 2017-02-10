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Количество двойных убийств в Латвии увеличивается

Экономика
Многие преступления направлены против несовершеннолетних

Рига, 10 февраля 2017, 16:41 — REGNUM  В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 67 убийств, что на 20 меньше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Госполиции, однако действительное количество людей, умерших насильственной смертью, было больше, так как несколько десятков погибли после нанесения тяжких телесных повреждений, сообщает LETA.

Как заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин, в стране наблюдается тревожная тенденция — среди зарегистрированных в 2016 году убийств, семь были двойными. Также, по словам Гришина, в 2016 году зарегистрировано 530 преступлений против нравственности, что на 80 больше, чем в 2015 году. Стоит отметить, что многие из них направлены против несовершеннолетних.

Выросло также и количество дел о порнографии — в 2016 году таких было зарегистрировано 313, что на 87 больше, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок.

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