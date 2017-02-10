Новые резиденты ОЭЗ построят в Карачаево-Черкесии коттеджный поселок

Черкесск, , 14:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии планируют расширить число резидентов особой экономической зоны в туристическом секторе. Так, уже весной текущего года должна получить статус резидента и начать работать компания, которая планирует построить на Лунной поляне на всесезонном курорте «Архыз» коттеджный поселок. Об этом написал в своем Instagram глава республики Рашид Темрезов.

В этом комплексе будет создана тысяча мест для размещения туристов. Объекты гостиничной инфраструктуры готовы строить и другие претенденты на статус резидентов. На ближайших заседаниях экспертного совета Минэкономразвития будут рассмотрены заявки от этих инвесторов.

Вопросы ускорения рассмотрения заявок от компаний, которые намерены стать резидентами особой экономической зоны в Карачаево-Черкесии, в частности, на курорте «Архыз», были рассмотрены на встрече главы региона с заместителем министра экономического развития РФ Александром Цыбульским, в которой приняли участие также член Совета Федерации РФ Ахмат Салпагаров и генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев.

Также по теме: На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии растет число резидентов ОЭЗ

Компания «Архыз-1650» стала первым резидентом ОЭЗ в Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Карачаево-Черкесии была создана особая экономическая зона. В нее вошли территории Зеленчукского и Урупского районов. Создание зоны призвано было ускорить процесс развития туристической сферы региона. Резидентам ОЭЗ было предоставлено право на налоговые и таможенные льготы. Первым резидентом ОЭЗ в 2014 году стала компания «Архыз-1650». В насле прошлого года таких компаний стало уже около 20.