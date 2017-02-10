Провал размещения ОФЗ: «Иностранный инвестор потерял интерес к России»

Москва, , 14:25 — REGNUM Минфин России второй раз не смог продать весь объем ценных бумаг при попытке занять деньги на рынке — по итогам двух размещений облигаций федерального займа 8 февраля от инвесторов удалось привлечь лишь 30 млрд рублей вместо запланированных сорока.

В то время как облигации федерального займа с погашением через 14,5 года удалось продать в полном объеме на 15 млрд рублей, по шестилетним облигациям Минфин смог привлечь только 15 млрд вместо 25. При этом спрос на ценные бумаги впервые за последнее время оказался ниже предложения, даже несмотря на значительную скидку, по которой доходность была увеличена на 10 базисных пунктов по сравнению с рыночной.

Следует отметить, что это уже второе провальное размещение ОФЗ за 2017 год. Аналогичную неудачу Минфин потерпел 25 января на фоне заявлений о покупках валют ради стабилизации рубля. Впрочем, за последнее время имели место такие случаи и раньше — в октябре 2016 года Минфину также не удалось достичь своей цели на фоне заявлении Путина о резком ухудшении отношений с США.

На этот раз провальное размещение нового выпуска свидетельствует о том, что иностранные инвесторы начали терять интерес к российским активам, констатирует аналитик eToro Михаил Мащенко.

«Основными покупателями ОФЗ являются иностранные инвесторы, зарабатывающие на carry trade (стратегии заимствования средств в валюте государства с низкими процентными ставками и инвестирования их в валюту государств с высокими ставками — прим. ИА REGNUM )», — указал эксперт.

«Скорее всего, игроков испугали валютные интервенции, которые повышают риски усиления инфляции, что может существенно снизить доходность бумаг», — заявил Мащенко корреспонденту ИА REGNUM.

Так как занять средства в должном размере не получилось, а желание устранить дефицит бюджета у регуляторов никуда не пропало, возможность реальной девальвации рубля существенно возрастает, считает эксперт.

При этом дополнительным стимулом управлять курсом рубля может стать снижение прибыли крупных отечественных экспортеров, таких как «Газпром» и «Роснефть», допускает аналитик. «В текущих условиях девальвация национальной валюты будет являться самым простым способом увеличить как выручку компаний, так и приток денежных средств в казну. Учитывая все предпосылки, мы можем стать свидетелями падения котировок до 65 рублей за доллар в среднесрочной перспективе», — прогнозирует Мащенко.

Между тем эффект от покупок валюты Минфином был настолько слабым и краткосрочным, «что о нем можно говорить как о статистической погрешности», считает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Впрочем, слабое влияние покупок валюты Минфином на котировки было вполне предсказуемо и отражало ожидания участников рынка.

«Во вторник, когда покупки должны были стартовать, пара USD/RUB попыталась устремиться вверх и даже открылась восходящим гэпом, но по факту не смогла даже приблизиться к отметке 60. В итоге мы видим, что сейчас котировки доллара на валютной секции Московской биржи вернулись к уровням понедельника», — констатировал Мельников.

«Для многих это не стало сюрпризом — Центробанк изначально заявлял, что действия Министерства финансов не смогут оказать сильного влияния на динамику нашей валюты. К тому же объемы покупок невелики, на уровне 113 млрд рублей, равномерно распределенные на предстоящий месяц», — объяснил он корреспонденту ИА REGNUM.

В настоящее время курс рубля по-прежнему демонстрирует высокую устойчивость как к риторике властей, недовольных динамикой валютного рынка, так и к внешним факторам, указал Мельников.

К внешним факторам, в частности, можно отнести напряженность на рынке нефти. «Баррель Brent все еще не в состоянии продолжить полноценный подъем, реагируя на резкое увеличение запасов в США. К примеру, на прошлой неделе был зафиксирован их рекордный прирост, более чем на 14 млн баррелей», — отметил аналитик.

Следует помнить, что в планы Министерства финансов входит девальвация нашей валюты на 10%, приблизительно до отметки 65 рублей за доллар, указал Мельников.

«Данная информация появилась в СМИ на прошлой неделе, чем вызвала краткосрочный взлет пары USD/RUB выше отметки 60. Если данные планы начнут реализовываться, у нашей валюты не останется выбора, кроме как начать движение вниз. Данный сценарий, на наш взгляд, является наиболее благоприятным для наших властей и бюджета», — заявил главный аналитик GLOBAL FX.

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в свою очередь, отметил, что причин провала с размещением облигаций может быть несколько, и наиболее вероятной действительно может быть потеря части покупателей в виде нерезидентов, «которые активно заходили на наш рынок до этого».

«Поводом этому могла послужить заниженная ставка, по которой предлагались бумаги в условиях текущей экономической конъюнктуры. Отметим, что рост заявок не подстегнул даже дисконт в 10 б. п.», — заявил Капустянский в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Падение спроса на все виды ОФЗ сейчас очень отчетливо демонстрирует индекс RGBI, который прекратил свой рост вблизи уровней второго полугодия 2013 года, констатировал он.

Впрочем, в целом на данном этапе ничего критического пока не произошло, заметил аналитик. «Да, это первый звоночек для Минфина, который дает повод проанализировать ситуацию и скорректировать дальнейшую политику. Однако настоящие проблемы начнутся лишь в том случае, если это явление будет носить постоянный характер», — указал он.

«Что касается отечественной валюты, то этот фактор никак не отразился на настроении инвесторов. Впрочем, как и то, что Минфин в лице ЦБ РФ начал выходить с покупками валюты на открытый рынок с 7 февраля», — продолжил Капустянский.

«Технически валютная пара USD/RUB один в один повторила движение нефти на неделе и по итогу вернулась к поддержке на 58,60. За нее спекулянтам основательно предстоит побороться. В случае дальнейшего роста на рынке черного золота USD/RUB будет продавливать обозначенный уровень с целью 58—57,50. Однако, на наш взгляд, от поддержки 58,50, вероятно, реализуется еще одна попытка коррекции в рамках боковика 58,50—60», — прогнозирует эксперт.